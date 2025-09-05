Δεν έχει λογική εξήγηση αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, αυτή της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, καθώς λίγες μέρες πριν από τις τοπικές εκλογές (που είναι προγραμματισμένες στις 14 Σεπτέμβρη), ο κατάλογος με τους υποψήφιους που έχουν χάσει τη ζωή τους διαρκώς μεγαλώνει.

Σύμφωνα με την dailymail, συνολικά 16 άνθρωποι που βρίσκονταν στα ψηφοδέλτια έχουν αποβιώσει τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργώντας τεράστια ερωτηματικά. Κι αν αρχικά τα γερμανικά μέσα μιλούσαν για επτά υποψήφιους μίας συγκεκριμένης ακροδεξιάς παράταξης, της AfD, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν απώλειες από διάφορες παρατάξεις. Συγκεκριμένα ένα άτομο προέρχονταν από το SPD, ένα από την Κοινωνική και Δημοκρατική Εναλλακτική (SDA), ένα από το FDP, ένα από τους Πράσινους, ένα από το Κόμμα για την Προστασία των Ζώων, ένα από την Ένωση Ανεξάρτητων Ψηφοφόρων (UWG), ένα από τους Ελεύθερους Ψηφοφόρους, ένα από το Κόμμα Δημοψηφίσματος και ένα από μία ανεξάρτητη παράταξη. Στο σύνολο, δηλαδή, 16 υποψήφιοι.

Υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας εμφανίστηκαν μαζικά μετά τον θάνατο των πρώτων τεσσάρων υποψηφίων του AfD, του εθνικιστικού κόμματος που γνωρίζει ραγδαία άνοδο από την ίδρυσή του το 2013 και αυξήθηκαν ακόμη περισσότεροι όταν ο αριθμός έφτασε τους επτά.

Οι θεωρίες αυτές ενισχύθηκαν από μία γυναίκα, υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος, την Άλις Βάιντελ, η οποία αναδημοσίευσε ισχυρισμό του συνταξιούχου οικονομολόγου Στέφαν Χόμπουργκ, ότι ο αριθμός των θανάτων ήταν «στατιστικά σχεδόν αδύνατος».

Η αστυνομία δήλωσε ότι έχει αποκλείσει τα ενδεχόμενα εγκληματικής ενέργειας στους πρώτους τρεις θανάτους, που προήλθαν από φυσικά αίτια (ένας 80χρονος υποψήφιος), νεφρική ανεπάρκεια και αυτοκτονία.

Οι απώλειες έχουν ήδη επηρεάσει την πολιτική διαδικασία, ενώ ο νόμος στη συγκεκριμένη Ομοσπονδία προβλέπει τη διενέργεια επαναληπτικών εκλογών σε περίπτωση θανάτου υποψηφίων.

