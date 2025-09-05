Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι επί του παρόντος δεν προετοιμάζονται νέες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πάντως πως αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα μόλις χρειαστεί.

«Το επίπεδο της ρωσικής ομάδας διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία είναι ήδη αρκετά ψηλό, πριν από τη συνάντηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε υψηλότερο ή υψηλότατο επίπεδο πρέπει να γίνει τεράστια δουλειά» δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος

Χθες Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανήγγειλε πως «θα μιλήσει» με τον ομόλογό του Πούτιν πολύ σύντομα.

Τα βορειοκορεατικά στρατεύματα είναι σε «ρωσικό», όχι σε ουκρανικό έδαφος τόνισε ακόμη ο Πεσκόφ, μιλώντας προφανώς για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος Πεσκόφ επέμεινε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δεν μπορούν να δοθούν από «ξένα στρατεύματα».

«Μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας από ξένα, ιδιαίτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά, στρατιωτικά αποσπάσματα; Ασφαλώς όχι, δεν μπορούν», είπε ο κ. Πεσκόφ, σύμφωνα με το RIA. Η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν θα ήταν «αποδεκτή» από τη Ρωσία, θύμισε.

Πηγή: skai.gr

