Ο αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων σε συνομιλίες για το Στενό του Ορμούζ

Η συνάντηση δεν θα σχετίζεται με την προσέγγιση των ΗΠΑ στο ζήτημα και θα παραμείνει στο πλαίσιο μιας αμυντικής στάσης, σύμφωνα με τον Γάλλο αξιωματούχο

Φαμπιέν Μαντόν

Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Φαμπιέν Μαντόν, θα πραγματοποιήσει «σύντομα» τεχνική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης με αρχηγούς στρατών από χώρες που ενδιαφέρονται να διαδραματίσουν ρόλο στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε την Τετάρτη αξιωματούχος του γαλλικού στρατού.

Η συνάντηση δεν θα σχετίζεται με την προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα και θα παραμείνει στο πλαίσιο μιας αμυντικής στάσης, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Η Γαλλία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έως ότου αποκλιμακωθούν οι εχθροπραξίες στην περιοχή.
 

TAGS: Γαλλία ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ
