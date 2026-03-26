Το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει το Ιράν «με πλήρη ισχύ» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, όπου μεταξύ άλλων εξήρε την εξόντωση εχθές του διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι.

«Συνεχίζουμε να πλήττουμε, με πλήρη ισχύ, στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», ανέφερε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε:

«Χθες το βράδυ εξοντώσαμε τον διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το πρόσωπο αυτό είχε βάψει τα χέρια του με πολύ αίμα και ήταν επίσης υπεύθυνο για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ».

Χαρακτήρισε μάλιστα την εξόντωση του Τανγκσίρι «άλλο ένα παράδειγμα της συνεργασίας μας με τον σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην επιδίωξη των κοινών πολεμικών μας στόχων».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

