Σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 14.40, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει την εβδομάδα στη Φθιώτιδα. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής επισκέπτεται την παραμυθένια Παύλιανη, κάνει motocross σε φυσική πίστα και καταγράφει χρόνια προβλήματα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Το Παρκάκι της Παύλιανης έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της περιοχής. Μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, με ξύλινες κατασκευές, τρεχούμενα νερά και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία επαφής με τη φύση. Ένας χώρος που συνδυάζει την αναψυχή με τον ήπιο τουρισμό και έχει συμβάλει καθοριστικά στην αυξημένη επισκεψιμότητα του χωριού. Κάποιοι από τους ανθρώπους, που συμμετείχαν στη δημιουργία και σήμερα στη διατήρηση του σημείου αναφοράς, μας μιλάνε για τις προοπτικές αλλά και τους κινδύνους που μπορούν να διαταράξουν το μοναδικό αυτό οικοσύστημα.

Η φυσική πίστα motocross στη Σπερχειάδα Φθιώτιδας, κάποτε στολίδι της Κεντρικής Ελλάδας, ερημώνει λόγω έλλειψης πόρων και αδιαφορίας. Όμως νέοι και παλιοί λάτρεις του αθλήματος προσπαθούν να την κρατήσουν ζωντανή. Ο Γιάννης Ψωρογιάννης μεταδίδει την εμπειρία του στον γιο του, που συμμετέχει σε πανελλήνια πρωταθλήματα, ενώ μικροί και μεγάλοι συνεχίζουν τις προπονήσεις, με όνειρο η πίστα να ξαναγίνει ξανά το κέντρο του motocross στην περιοχή.

Η παραβατικότητα στην κοινότητα της Ανθήλης στη Λαμία έχει κατά καιρούς απασχολήσει τις τοπικές αρχές και την κοινωνία, ιδιαίτερα σε σχέση με ορισμένα περιστατικά μικροπαραβατικότητας που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή. Οι αναφορές αυτές δεν αφορούν το σύνολο των κατοίκων, αλλά μεμονωμένες συμπεριφορές, ενώ κάτοικοι αναφέρουν ότι η κατάσταση δεν ήταν πάντα ανεξέλεγκτη.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.