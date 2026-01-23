Λογαριασμός
Αποχωρούν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από τη Νίκαια - Δείτε βίντεο

Τέλος στις κινητοποιήσεις μετά από 1,5 μήνα - Στην πόλη της Λάρισας το τελευταίο συλλαλητήριο των αγροτών 

Νίκαια

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας αποχωρούν με τα τρακτέρ τους από το πρωί της Παρασκευής, δίνοντας τέλος στις κινητοποιήσεις, μετά από 1,5 περίπου μήνα. 

Οι αγρότες θέλουν να ευχαριστήσουν τον κόσμο που τους συμπαραστάθηκε στον αγώνα τους με ένα τελευταίο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιήσουν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, αναφέρει το onlarissa.

Δείτε βίντεο του ΣΚΑΪ από την αποχώρηση των τρακτέρ από τη Νίκαια: 

