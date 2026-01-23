Αποχωρούν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από τη Νίκαια - Δείτε βίντεο

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας αποχωρούν με τα τρακτέρ τους από το πρωί της Παρασκευής, δίνοντας τέλος στις κινητοποιήσεις, μετά από 1,5 περίπου μήνα.

Οι αγρότες θέλουν να ευχαριστήσουν τον κόσμο που τους συμπαραστάθηκε στον αγώνα τους με ένα τελευταίο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιήσουν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, αναφέρει το onlarissa.

Δείτε βίντεο του ΣΚΑΪ από την αποχώρηση των τρακτέρ από τη Νίκαια:

Πηγή: skai.gr

