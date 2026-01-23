Οι φετινές υποψηφιότητες για την τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026, δίνοντας από νωρίς τον τόνο για μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ενδιαφέρουσα κινηματογραφική χρονιά.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν δύο από τις πιο πολυσυζητημένες και καλλιτεχνικά άρτιες ταινίες της σεζόν: η «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον και το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, οι οποίες κυριάρχησαν στις υποψηφιότητες, συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό διακρίσεων.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο παραγωγές προμηνύεται συναρπαστική, καθώς πρόκειται για έργα με έντονη σκηνοθετική ταυτότητα, υψηλό επίπεδο ερμηνειών και ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην κινηματογραφική κριτική όσο και στο ευρύ κοινό. Από τη μία, ο Άντερσον επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη φήμη του ως ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά, ενώ από την άλλη ο Κούγκλερ παρουσιάζει ένα φιλόδοξο και τολμηρό θρίλερ που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η λίστα των υποψηφιοτήτων ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό την αναμενόμενη πορεία, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις που είχαν διαμορφωθεί το προηγούμενο διάστημα.

Ωστόσο, τη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε το «Sinners», το οποίο πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ, συγκεντρώνοντας συνολικά 16 υποψηφιότητες. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει αποσπάσει ποτέ μία ταινία στην ιστορία των Όσκαρ, ξεπερνώντας το μέχρι πρότινος ρεκόρ των 14 υποψηφιοτήτων που μοιράζονταν εμβληματικές παραγωγές όπως το «All About Eve» (1950), ο «Τιτανικός» (1997) και το «La La Land» (2016).

Υποψήφια για τέσσερα βραβεία είναι και η ταινία «Bugonia» του κορυφαίου Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργου Λάνθιμου στις κατηγορίες: Καλύτερης Ταινίας, Α΄ Γυναικείου Ρόλου, Διασκευασμένου Σεναρίου και Μουσικής.

Οι μεγάλες εκπλήξεις και οι ηχηρές απουσίες

Παρά το γεγονός ότι πολλές επιλογές της Ακαδημίας θεωρούνταν λίγο-πολύ αναμενόμενες, υπήρξαν περιπτώσεις που ανέτρεψαν τις προβλέψεις και άνοιξαν νέο κύκλο σχολιασμού γύρω από τα κριτήρια και τις προτεραιότητες των ψηφοφόρων. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές απουσίες συγκαταλέγονται εκείνες που αφορούν το μιούζικαλ «Wicked: For Good», το οποίο πολλοί ανέμεναν να εκπροσωπηθεί στις κατηγορίες ερμηνείας, αλλά τελικά έμεινε εκτός.

Αντίστοιχα, έντονη αίσθηση προκάλεσε και η μη υποψηφιότητα του Πολ Μεσκάλ για το «Hamnet». Παρότι η ταινία απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, όπως υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α΄ Γυναικείο Ρόλο και Καλύτερο Κάστινγκ, ο Ιρλανδός ηθοποιός δεν συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου, γεγονός που σχολιάστηκε εκτενώς από κριτικούς και κοινό.

Απροσδόκητη θεωρήθηκε και η απουσία της Τσέις Ινφίνιτι από την πεντάδα του Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο φιλμ του Πολ Τόμας Άντερσον «Μια μάχη μετά την άλλη». Τη θέση της κατέλαβε η Κέιτ Χάντσον, η οποία εξασφάλισε υποψηφιότητα για την ταινία «Song Sung Blue», εξέλιξη που αποτέλεσε μία από τις πιο συζητημένες επιλογές της φετινής χρονιάς.

Η Τσέις Ινφίνιτι

Στον αντίποδα, δεν έλειψαν και οι ευχάριστες εκπλήξεις. Η υποψηφιότητα της ταινίας «F1» στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας αποτέλεσε μια θετική έκπληξη, ενισχύοντας τη δυναμική της στην κούρσα των βραβείων.

Ιδιαίτερη παρουσία έχουν οι γυναικείες ερμηνείες

Η Κέιτ Χάντσον διεκδικεί το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Song Sung Blue», ενώ η Ελ Φάνινγκ απέσπασε υποψηφιότητα Β΄ Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της στη νορβηγική ταινία «Συναισθηματική αξία», η οποία έχει ήδη γνωρίσει σημαντική επιτυχία στον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό χώρο. Στην ίδια κατηγορία διακρίνεται και η Γούνμι Μοσάκου για την ερμηνεία της ως αποξενωμένη σύζυγος στο «Sinners», ολοκληρώνοντας μια πεντάδα που συνδυάζει διαφορετικά κινηματογραφικά ύφη και δυνατές δραματικές παρουσίες.

Η Γούνμι Μοσάκου

«Sinners»: Η ταινία που πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ

Η ταινία δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη κινηματογραφική επιτυχία. Με τη συγκέντρωση 16 υποψηφιοτήτων, πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο υπερφυσικό δράμα τρόμου, που διαδραματίζεται στον αμερικανικό Νότο της δεκαετίας του 1930. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δύο δίδυμα αδέλφια, ο Stack και ο Smoke, οι οποίοι επιστρέφουν στο Μισισίπι με στόχο να δημιουργήσουν ένα μπλουζ κλαμπ για την αφροαμερικανική κοινότητα της περιοχής. Το όραμά τους, ωστόσο, έρχεται αντιμέτωπο με τον σκληρό ρατσισμό της εποχής αλλά και με σκοτεινές, υπερφυσικές δυνάμεις, καθώς βρικόλακες εισβάλλουν στην ήδη τεταμένη πραγματικότητά τους.

Η ταινία ξεχώρισε επειδή τόλμησε. Τόλμησε να μιλήσει για τη φυλετική αδικία μέσα από τον φακό του τρόμου, να χρησιμοποιήσει τη μουσική ως αφηγηματικό εργαλείο και να μετατρέψει το υπερφυσικό σε κοινωνικό σχόλιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα φιλμ που δεν φοβίζει μόνο, αλλά προβληματίζει και συγκινεί.

Με τη συγκεκριμένη ταινία, ο Ράιαν Κούγκλερ αποδεικνύει ότι ο κινηματογράφος μπορεί να συνδυάσει πολιτικό λόγο, καλλιτεχνική τόλμη και βαθιά ανθρώπινη ματιά. Οι 16 υποψηφιότητες δεν αποτελούν απλώς ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, αλλά επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια ταινία με ουσιαστικό αποτύπωμα και διάρκεια στον χρόνο.

Πηγή: skai.gr

