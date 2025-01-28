Έκρηξη σημειώθηκε στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Χονγκ Κονγκ, ASL BAUHINIA, που ταξίδευε βόρεια μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, το πλήρωμα διασώθηκε από άλλο σκάφος και είναι ασφαλές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν η έκρηξη στο πλοίο σημειώθηκε περίπου 225 χιλιόμετρα από τις ακτές της Χοντέιντα, πόλη-λιμάνι στην Υεμένη που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι, δήλωσε η ναυτιλιακή εταιρεία Diaplous Group.

Breaking: Container ship on fire in southern Red Sea close to epicentre of Houthi attackshttps://t.co/zSzN667qOB — TradeWinds (@tradewindsnews) January 28, 2025

Δεν ήταν αμέσως σαφές τι προκάλεσε τη φωτιά στο πλοίο που έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων από τους Χούθι.



Πηγή: skai.gr

