Έκρηξη σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα - Φλέγεται στα ανοιχτά της Υεμένης

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν η έκρηξη στο πλοίο σημειώθηκε περίπου 225 χιλιόμετρα από τις ακτές της Χοντέιντα, πόλη-λιμάνι στην Υεμένη που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι

Πλοίο

Έκρηξη σημειώθηκε στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Χονγκ Κονγκ, ASL BAUHINIA, που ταξίδευε βόρεια μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, το πλήρωμα διασώθηκε από άλλο σκάφος και είναι ασφαλές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν η έκρηξη στο πλοίο σημειώθηκε  περίπου 225 χιλιόμετρα από τις ακτές της Χοντέιντα, πόλη-λιμάνι στην Υεμένη που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι, δήλωσε η ναυτιλιακή εταιρεία Diaplous Group.

Δεν ήταν αμέσως σαφές τι προκάλεσε τη φωτιά στο πλοίο που έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων από τους Χούθι.
 

TAGS: Χούθι της Υεμένης Ερυθρά Θάλασσα
