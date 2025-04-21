Του Γιάννη Χανιωτάκη

Μαχητικά αεροσκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου αναχαίτησαν δύο ρωσικά αεροσκάφη που πετούσαν κοντά στον εσωτερικό χώρο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο άμυνας.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη (15/4), δύο μαχητικά Typhoon απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Malbork στην Πολωνία για να αντιμετωπίσουν ένα ρωσικό αεροσκάφος τύπου Ilyushin Il-20M «Coot-A». Δύο μέρες αργότερα, την Πέμπτη 17 Απριλίου, άλλα δύο Typhoon επενέβησαν για την αναχαίτιση αγνώστου αεροσκάφους στο οποίο απογειώθηκε από την περιοχή του Καλίνινγκραντ και κινήθηκε κοντά στον εσωτερικό χώρο του ΝΑΤΟ.

Οι δύο επιχειρήσεις συνιστούν τις πρώτες επιχειρησιακές ενέργειες της RAF στο πλαίσιο της Επιχείρησης CHESSMAN και έρχονται στη συνέχεια της πρόσφατης ανάπτυξης βρετανικών δυνάμεων στην ανατολική Πολωνία. Σύμφωνα με τη σχετική ανακήρυξη, η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της βρετανικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος, στο πλαίσιο της δέσμευσης του πρωθυπουργού για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2,5% της ΑΕΠ.

Ο υφυπουργός άμυνας, αρμόδιος για τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, Λουκ Πόλαρντ, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ακλόνητο στη δέσμευσή του στο ΝΑΤΟ. Με τη ρωσική επιθετικότητα δεν, εντείνουμε τις προσπάθειες για την προστασία της εθνικής μας ασφάλειας και την ενίσχυση των συμμάχων μας. Αυτή η αποστολή αποδεικνύει τη δυνατότητά μας να επιχειρήσουμε μαζί με τους εταίρους μας και να υπερασπιζόμαστε τον εσωτερικό χώρο της συμμαχίας όπου και όχι χρειάζεται».

