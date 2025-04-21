Το εμπόριο στο επίκεντρο των επαφών του Τζέι Ντι Βανς στην Ινδία

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς άρχισε σήμερα μια τετραήμερη επίσκεψη στην Ινδία αφιερωμένη στο εμπόριο, τη στιγμή που το Νέο Δελχί επιχειρεί να διαπραγματευθεί τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς στα προϊόντα του.

Η επίσκεψη του Τζέι Ντι Βανς στην Ινδία έχει ωστόσο σε μεγάλο βαθμό και ιδιωτικό χαρακτήρα. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ταξιδεύει εκεί με τη σύζυγό του, την Ούσα, η οποία έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια από Ινδούς γονείς, και τα τρία παιδιά τους. Στο πρόγραμμα της επίσκεψής τους περιλαμβάνονται επίσκεψη στο Ταζ Μαχάλ στην Άγκρα και ένας γάμος στην Τζαϊπούρ και θα αναχωρήσουν την Πέμπτη για την Ουάσινγκτον. Η οικογένεια πέρασε το σαββατοκύριακο του Πάσχα στη Ρώμη, όπου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είχε σύντομη συνάντηση με τον πάπα Φραγκίσκο.

Η Ινδία απειλείται με επιβολή δασμών 26% στις εξαγωγές της στις ΗΠΑ, οι οποίοι ανακοινώθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ωστόσο ανέστειλε στις 9 Απριλίου την επιβολή τους για 90 ημέρες.

Αριθμός χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ινδία, η τρίτη σε μέγεθος οικονομία της Ασίας, επιδιώκουν να επωφεληθούν από την αναστολή αυτή για να συνάψουν κάποια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον και το Νέο Δελχί βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις για την πρώτη πτυχή μιας τέτοιας εμπορικής συμφωνίας.

Ο Βανς και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι πρόκειται «να εξετάσουν την εξέλιξη των διμερών σχέσεων» και «να ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές και τις παγκόσμιες εξελίξεις κοινού ενδιαφέροντος», είχε εξηγήσει την περασμένη εβδομάδα η ινδική διπλωματία.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι», είχε δηλώσει τότε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών Ραντίρ Τζαϊσβάλ.

Αν και ο εμπορικός πόλεμος μαίνεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, οι οποίες επιβάλλουν αμοιβαία κολοσσιαίους τελωνειακούς δασμούς -145% σε πολλά κινεζικά προϊόντα, έναντι 125% στις αμερικανικές εξαγωγές-, η Ινδία φαίνεται επιφυλακτική.

Μετά την ανακοίνωση των παγκόσμιων δασμών, το ινδικό υπουργείο Εμπορίου είχε δηλώσει πως «εξετάζει προσεκτικά τις επιπτώσεις» αυτών των μέτρων και τις «ευκαιρίες που θα μπορούσαν να υπάρξουν».

Ο Μόντι, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους ηγέτες χωρών που συναντήθηκαν με τον Τραμπ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τελευταίου επισκεπτόμενος το Φεβρουάριο το Λευκό Οίκο, είχε χαρακτηριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ «πολύ καλός φίλος». Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εντούτοις δηλώσει πως ο Ινδός ηγέτης δεν «συμπεριφέρθηκε καλά» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, ο Ναρέντρα Μόντι είχε δηλώσει πως οι δύο χώρες θα εργασθούν μαζί πάνω σε μια «αμοιβαία επωφελή εμπορική συμφωνία».

Οι ΗΠΑ είναι μια κρίσιμης σημασίας αγορά για τους τομείς των υπηρεσιών και της τεχνολογίας της πληροφορικής της Ινδίας, η οποία είναι αντιστοίχως μείζων αγοραστής αμερικανικού στρατιωτικού υλικού.

