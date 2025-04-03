Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο, συναντιούνται σήμερα, Πέμπτη και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα των συζητήσεων είναι η περαιτέρω υποστήριξη της Ουκρανίας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και οι στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ωστόσο, το παρασκήνιο είναι έντονο. Ο Ρούμπιο θα βρει τους συμμάχους των ΗΠΑ θορυβημένους, οργισμένους αλλά και μπερδεμένους καθώς ο Τραμπ θέλει να αποκαταστήσει τους δεσμούς με τη Ρωσία και κλιμακώνει τη ρητορική κατά των μακροχρόνιων διατλαντικών εταίρων.

Ο Ρούμπιο «θα έχει μηνύματα για εμάς τους Ευρωπαίους και εμείς οι Ευρωπαίοι θα έχουμε μηνύματα γι' αυτόν», δήλωσε ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ στο Politico.

Οι απειλές του Αμερικανού προέδρου να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, έχει προκαλέσει επίσης τριγμούς στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Κοπεγχάγης και η υπονόμευση της καναδικής ανεξαρτησίας έχει μετατρέψει έναν σύμμαχο σε εχθρικό γείτονα. Επίσης, οι προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην υπερασπιστούν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν δαπανούν αρκετά για τους στρατούς τους υπονομεύει το σύμφωνο κοινής άμυνας της συμμαχίας. Λάδι στη φωτιά έχει ρίξει και ο αντιπρόεδρος Βανς ο οποίος είπε πως η Μόσχα δεν απειλεί την Ευρώπη, προκαλώντας την ανησυχία των χωρών που βρίσκονται στο κατώφλι της Ρωσίας.

Παρ΄ότι υπάρχει ένα πέπλο πάνω από το ΝΑΤΟ, δεν αναμένεται καμία από τις δύο πλευρές να επιστήσει την προσοχή στο χάσμα.

Αντιθέτως, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα τονίσουν τις προσπάθειες για την αύξηση των αμυντικών δαπανών -ένα αίτημα του Τραμπ- ενώ θα τονίσουν την ανάγκη για ενότητα και θα επαναλάβουν τη δέσμευσή τους στο άρθρο 5 της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ -κάτι που ο ίδιος ο Τραμπ έχει υπονομεύσει.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι είδους προκλήσεις αντιμετωπίζουμε όλοι μας», δήλωσε ο Λετονός υπουργός Άμυνας. «Μια πρόκληση για ένα έθνος του ΝΑΤΟ σημαίνει πρόκληση για όλα τα έθνη του ΝΑΤΟ» τόνισε.

Η φράση ότι το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να αποτελεί το προπύργιο του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας ακούγεται δημοσίως σε όλη την ήπειρο. Ωστόσο, διπλωμάτες και πολιτικοί ανησυχούν ότι το ΝΑΤΟ δεν εξυπηρετεί πλέον τον σκοπό του να συνδέει τις ΗΠΑ με την Ευρώπη σε έναν κοινό αμυντικό δεσμό.

Σε ένα άλλο σημάδι επιδείνωσης των σχέσεων, οι υπουργοί θα συγκεντρωθούν μία ημέρα αφότου ο Τραμπ εξαπέλυσε έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο χτυπώντας τους συμμάχους του ΝΑΤΟ με υψηλούς δασμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς θα προσπαθήσουν να βρουν μια απάντηση κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ.

Διαμάχη για την Γροιλανδία

Πρώτο θέμα στη λίστα με τα δύσκολα θέματα είναι η Γροιλανδία.

Ο Ρούμπιο πρόκειται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν στο περιθώριο της συνάντησης, στην πρώτη άμεση αμερικανο-δανική επαφή εδώ και εβδομάδες, αν και εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Δανίας δήλωσε ότι η Γροιλανδία δεν θα είναι στην ημερήσια διάταξη.

Καθώς πραγματοποιείται η συνάντηση, η πρωθυπουργός της Δανίας θα βρίσκεται στη Γροιλανδία για να δείξει την υποστήριξή της στο νησί.



Αγωνιζόμενος να αποφύγει μια σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ για το θέμα αυτό, ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε απέφυγε την Τετάρτη τις ερωτήσεις σχετικά με τις αξιώσεις των ΗΠΑ στο νησί. Στην ερώτηση ποιος πρέπει να ελέγχει τη Γροιλανδία, απάντησε: «Το ερώτημα έχει να κάνει με το ευρύτερο ζήτημα του πώς θα υπερασπιστούμε την Αρκτική».

Το μεγάλο κεφάλαιο Ουκρανία

Οι υπουργοί θα προσπαθήσουν επίσης να καλύψουν τις αποκλίνουσες απόψεις για την Ουκρανία, καθώς ο Τραμπ έχει παραγκωνίσει την Ευρώπη στις ειρηνευτικές συνομιλίες και έχει δείξει την προτίμησή του στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν ότι δεν θα χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, και ίσως ούτε τότε.

Στη συνέχεια, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να στέλνει όπλα στην Ουκρανία και αν οι Αμερικανοί θα βοηθήσουν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αποστολή στην εμπόλεμη χώρα.

Επιπλέον, υπάρχει βαθιά διάσταση απόψεων σχετικά με το αν το μέλλον της Ουκρανίας είναι εντός του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούμπιο «βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση», δήλωσε ο Jeff Rathke, πρόεδρος του Αμερικανογερμανικού Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Ο Τραμπ «έχει προσπαθήσει να πείσει τους συμμάχους ότι μια αναπροσαρμογή των ΗΠΑ με τη Ρωσία είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ και πιθανώς της Ευρώπης και ταυτόχρονα να τους πει ότι πρέπει να διπλασιάσουν τις αμυντικές τους δαπάνες για να αντιμετωπίσουν τις απειλές που θέτει η Ρωσία», είπε. «Το λογικό ερώτημα που θα θέσουν είναι "γιατί;"».

Η Αμερική έξω από την Ευρώπη

Ακόμη ένα ζήτημα που υπάρχει είναι τα σχέδια της Ουάσινγκτον να αρχίσει να μετακινεί στρατεύματα και οπλικά συστήματα από την Ευρώπη στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων εταίρων του ΝΑΤΟ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού - της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Νότιας Κορέας - θα συμμετάσχουν στη συνάντηση και θα συζητήσουν για το θέμα αυτό.

Υπάρχουν ακόμη αναφορές ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να επιδιώξει να παραδώσει το ρόλο του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης, την ανώτατη στρατιωτική θέση της συμμαχίας, σε Ευρωπαίο - για πρώτη φορά από την ίδρυση του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

