Φιντάν: Νέο παράθυρο ευκαιρίας για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε την Πέμπτη ότι υπάρχει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη θα ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο.

Ο Φιντάν μίλησε κατά την έναρξη της άτυπης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην επαρχία της Αττάλειας, στη νότια Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

