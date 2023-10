Επικοινωνία Στόλτενμπεργκ - Ερντογάν για το Μεσανατολικό και την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.



Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο κ. Στόλτενμπεργκ, συζήτησαν «για την τρομοκρατία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή».



«Συμφωνούμε ότι η τρομοκρατία πρέπει να καταπολεμηθεί και οι πολίτες να προστατεύονται. Χαιρετίζω ότι η επείγουσα βοήθεια φτάνει τώρα στη Γάζα» υπογραμμίζει ο ΓΓ της Συμμαχίας.



Οι δυο άνδρες, αναφέρθηκαν και στο ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνομίλησε και με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



