Τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων Ζελένσκι και Ερντογάν για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή Κόσμος 17:20, 21.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στη διάρκεια του τηλεφωνήματος οι δύο ηγέτες συζήτησαν την φόρμουλα για την ειρήνευση στην Ουκρανία, τη διατροφική ασφάλεια, αλλά και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή