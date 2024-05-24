ΝΑΤΟ είναι αλληλέγγυο προς το Ταλίν μετά το συνοριακό περιστατικό με τη Ρωσία

Το ΝΑΤΟ είναι "αλληλέγγυο" προς την Εσθονία μετά το συνοριακό περιστατικό με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Βορειοαντλαντικής Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεγκ.

"Μίλησα με την πρωθυπουργό Κάγια Κάλας, το ΝΑΤΟ είναι αλληλέγγυο προς τον Εσθονό σύμμαχό μας, απέναντι σε κάθε απειλή κατά της κυριαρχίας του", δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ στο μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η απομάκρυνση την Πέμπτη από τη Ρωσία σημαδούρων που οριοθετούν σε ένα ποτάμι τα σύνορά της με την Εσθονία είναι "απαράδεκτη", δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Οι Εσθονοί ακτοφύλακες δήλωσαν χθες ότι Ρώσοι ομόλογοί τους απέσυραν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη σημαδούρες που είχαν τοποθετηθεί στον ποταμό Νάρβα, ο οποίος χωρίζει τις δύο χώρες, στο πλαίσιο μιας συνοριακής διαφοράς.

Η Εσθονή πρωθυπουργός μίλησε για "συνοριακό περιστατικό" καθώς οι χώρες της Βαλτικής διατηρούν τεταμένες σχέσεις με τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

