Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία πραγματοποιεί συστηματικά ασκήσεις για τη χρήση πυρηνικών όπλων και οι τελευταίες ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα δεν αποτελούν μία κλιμάκωση.

Ο Πούτιν είπε ότι η μόνη διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι στις ασκήσεις συμμετείχε η Λευκορωσία, όπου η Ρωσία είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι αναπτύσσει τακτικά πυρηνικά όπλα.

Ο Πούτιν προέβη στις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε συνέντευξη Tύπου στο Μινσκ μετά τις διήμερες συνομιλίες με τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

