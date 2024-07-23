Δύο κορυφαία στελέχη της ιαπωνικής φαρμακευτικής εταιρείας Kobayashi Pharmaceutical παραιτήθηκαν καθώς η έρευνα συνεχίζεται για 80 θανάτους που θα μπορούσαν να συνδέονται με ορισμένα από τα προϊόντα της, συμπληρώματα, τα οποία περιέχουν μαγιά κόκκινου ρυζιού.

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι πρόεδροι Akihiro Kobayashi και Kazumasa Kobayashi, και οι δύο μέλη της ιδρυτικής οικογένειας της εταιρείας, παραιτήθηκαν.

Η απόφαση ελήφθη «για να διευκρινιστεί η εκτελεστική ευθύνη» σχετικά με το ζήτημα που αφορά τα προϊόντα ρυζιού beni kōji που έχουν υποστεί ζύμωση , δήλωσε η Kobayashi Pharmaceutical.

Τον Μάρτιο, η εταιρεία ανακάλεσε 5 από τα προϊόντα της, λέγοντας ότι είχε λάβει αναφορές για προβλήματα στα νεφρά από πελάτες.

Η εταιρεία ξεκίνησε έρευνα αφού ένας γιατρός τους ειδοποίησε ότι ανέφεραν προβλήματα υγείας τον Ιανουάριο. Άνοιξε επίσης μια τηλεφωνική γραμμή για πελάτες που αναζητούσαν συμβουλές.

Οι επηρεασμένοι πελάτες ανέφεραν συμπτώματα όπως αλλαγές στο χρώμα των ούρων τους, πρήξιμο στα άκρα και κόπωση.

Η Kobayashi Pharmaceutical δήλωσε αργότερα ότι βρήκε ένα δυνητικά τοξικό οξύ που παράγεται από την μούχλα σε ένα από τα εργοστάσιά της.

Ξεχωριστά, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δήλωσε ότι «προσεύχεται για όσους πέθαναν» και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Θα θέλαμε επίσης να ζητήσουμε για άλλη μια φορά βαθιά συγγνώμη από τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο επικεφαλής της πολιτικής βιωσιμότητας της εταιρείας Satoshi Yamane θα είναι ο νέος της πρόεδρος.

Ο Akihiro Kobayashi, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη γίνει στους πελάτες, θα παραμείνει στην εταιρεία για να αντιμετωπίσει τυχόν ρυθμίσεις αποζημίωσης.

Το Beni kōji είναι ρύζι που έχει υποστεί ζύμωση με monascus purpureus, ένα είδος κοκκινωπής-μωβ μούχλας. Ενώ διαφημίζεται ως συμπλήρωμα υγείας για την υψηλή χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση, χρησιμοποιείται επίσης ευρέως ως παραδοσιακή βαφή για προϊόντα διατροφής.

Με πληροφορίες από BBC News

Πηγή: skai.gr

