Ζελένσκι: Η Ρωσία κέρδισε στη Γεωργία «οδεύει» προς το να κάνει το ίδιο και στη Μολδαβία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Δύση θα πρέπει να παραδεχθεί ότι η Ρωσία «κέρδισε» στη Γεωργία και οδεύει προς το να κάνει το ίδιο και στη Μολδαβία εκτός και αν εγκαταλειφθεί η ρητορική της Δύσης κατά της παραβίασης των κόκκινων γραμμών της Μόσχας.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε, στη Γεωργία για σήμερα κέρδισε η Ρωσία. Πρώτον, πήραν μέρος της Γεωργίας, μετά άλλαξαν πολιτική, την κυβέρνηση. Και τώρα (η Γεωργία) έχει φιλορωσική κυβέρνηση», δήλωσε στα αγγλικά σε βίντεο που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία «οδεύει» προς το να κάνει το ίδιο στη Μολδαβία. «Και θα το κάνουν, εάν φυσικά η Δύση δεν σταματήσει τον διάλογο (κατά) της παραβίασης των κόκκινων γραμμών», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

