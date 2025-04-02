Σε κάθε δυσκολία της ζωής, η Πάττυ Στογιαννίδου βρίσκει «γιατρειά» στο νερό. Κολυμβήτρια πισίνας στα νιάτα της, έμεινε εκτός χλωρίου για πάνω από μία εικοσαετία εξαιτίας οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η 53χρονη, σήμερα, γυμνάστρια - υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης και μητέρα 3 παιδιών, ετοιμάζεται για ένα μοναδικό εγχείρημα: για τον διάπλου της Μάγχης, στις 15 Ιουνίου.

Η ιδέα να κολυμπήσει το περίφημο κανάλι, μία από τις πιο απαιτητικές θαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο, και να «πατήσει» γαλλική ακτή, είχε «τρυπώσει» στο μυαλό της από την προ κορονοϊού εποχή. Όμως οι ανησυχίες του συζύγου της, για τους κινδύνους της συγκεκριμένης διαδρομής, την κρατούσαν στη στεριά. Η ξαφνική απώλεια του άντρα της την οδήγησε και πάλι στις πισίνες.

«Τον περασμένο Οκτώβριο ανακοίνωσα στα παιδιά και στην οικογένειά μου πως επιθυμώ να κάνω τον διάπλου της Μάγχης», αναφέρει, μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό - Πρακτορείο Ειδήσεων, η κ. Στογιαννίδου.

Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, καθώς ακολούθησε η προετοιμασία και ένας χειμερινός διάπλους στον Τορωναίο κόλπο, μια απόσταση 26 χλμ από την Καλλιθέα στο πρώτο «πόδι» έως τη Νικήτη στο δεύτερο «πόδι» της Χαλκιδικής - μια θαλάσσια «μάχη» επί οκτώ ώρες και τρία λεπτά, σε ιδιαίτερα κρύο νερό.

Η κ. Στογιαννίδου τα κατάφερε στον Τορωναίο, απέστειλε το αποτέλεσμα στους αρμόδιους μαζί με όλες τις υπόλοιπες ιατρικές εξετάσεις και πλέον ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τη μαραθώνια κολύμβηση από την Αγγλία στη Γαλλία.

«Βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχω στον διάπλου της Μάγχης ήταν να κολυμπήσω για έξι ώρες σε θερμοκρασία νερού, από 14 - 15 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό, γιατί και στη Μάγχη, σε μια απόσταση 35 χλμ με δυνατά ρεύματα, η θερμοκρασία της θάλασσας θα κυμαίνεται τον Ιούνιο από 13,6 έως 15 βαθμούς Κελσίου».

Πώς προπονείται - Βασική η στήριξη του κόσμου

Έχοντας στο πλευρό της το συναθλητή της Κωνσταντίνο Λέτσο και τον προπονητή της Γιώργο Αδάμ, η 53χρονη «χτίζει» μέρα με τη μέρα πέρα από τις κολυμβητικές αποδόσεις και την ψυχολογική διάθεση που απαιτεί ένα τέτοιο εντυπωσιακό εγχείρημα.

Σε καθημερινή βάση και μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού η επίμονη κολυμβήτρια θα εκτελεί 4 - 5 χλμ σε πισίνα, ενώ μία με δύο φορές την εβδομάδα ξανοίγετε στη θάλασσα με τον συναθλητή της, εκεί όπου θα «χτυπάει» 5 χλμ σε κρύο νερό, ώστε το σώμα να συνηθίζει τη χαμηλή θερμοκρασία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει και στον διάπλου της Μάγχης.

Η ίδια θεωρεί πως μεγαλύτερη δυσκολία αποτελεί «η υποθερμία και όχι η απόσταση». Άλλωστε, γνωρίζει από αποστάσεις καθώς έχει κολυμπήσει σε όλες τις θάλασσες και τους κόλπους της Ελλάδας.

Ως εργαζόμενη, εδώ και χρόνια, στο κολυμβητήριο της Τούμπας του δήμου Θεσσαλονίκης, η κ. Στογιαννίδου συναντήθηκε με τον δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη, ενημερώνοντας τον για το εγχείρημα και τον δήμαρχο να δηλώνει θερμός υποστηριχτής στην προσπάθεια της, με όποιον τρόπο μπορεί.

Ωστόσο, λόγω του ότι απαιτούνται αρκετές χιλιάδες ευρώ για μετακινήσεις, διοργάνωση κλπ έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω του gogetfunding.com. Εκεί, καταθέτουν όσοι ενδιαφέρονται ένα ποσό στην καμπάνια με τίτλο: «Στηρίξτε την πρόκληση ζωής της Πάττυ». Παράλληλα, αρκετοί πολίτες που έχουν την κ.Σ τογιαννίδου προπονήτρια στο δημοτικό κολυμβητήριο αποφάσισαν να κινητοποιηθούν από μόνοι τους και για να της δείξουν πόσο πολύ την πιστεύουν. Μάζεψαν, λοιπόν, σε έναν κουμπαρά χρήματα για να εκπληρώσει τον πολυπόθητο στόχο της.

Μέχρι στιγμής μόλις τέσσερις Έλληνες κολυμβητές και μια Ελληνίδα κολυμβήτρια έχουν καταφέρει να πετύχουν τον συγκεκριμένο άθλο. Η ίδια, πάντως, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αισιόδοξη πως όχι μόνο θα καταφέρει να τερματίσει, αλλά θα είναι και η πρώτη κολυμβήτρια που θα τερματίσει άνω των 50 ετών.

«Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω γιατί πηγαίνω πολύ πεισμωμένη στον διάπλου, που θεωρείτε το Έβερεστ της μαραθώνιας κολύμβησης. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Θα πάω για να προσπαθήσω. Δεν με φοβίζει κάτι, μόνο η υποθερμία με ξενίζει. Στόχος μου είναι να τερματίσω. Το στοίχημα πλέον είναι με τον εαυτό μου...», τονίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

