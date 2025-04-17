Ένα «κολοσσιαίο καλαμάρι» καταγράφηκε για πρώτη φορά στην κάμερα από μια διεθνή ομάδα ερευνητών στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το καλαμάρι, το οποίο παρουσιάστηκε την Τρίτη σε ανάρτηση του Schmidt Ocean Institute, έχει τραβήξει την προσοχή των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το Associated Press, πρόκειται για ένα νεαρό καλαμάρι του είδους (περίπου 30 εκ.). Τα ενήλικα «κολοσσιαία καλαμάρια» μπορούν να φτάσουν τα 23 πόδια (7 μέτρα) - σχεδόν στο μέγεθος ενός μικρού πυροσβεστικού οχήματος.

Το καλαμάρι καταγράφηκε σε βάθος 1.968 ποδιών (600 μέτρων) στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό. Εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα κοντά στα Νότια Σάντουιτς, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής για αναζήτηση νέας θαλάσσιας ζωής. Οι ερευνητές περίμεναν να επαληθεύσουν την ταυτοποίηση του είδους με άλλους επιστήμονες προτού δημοσιοποιήσουν το υλικό.

«Είναι ωραίο που εντοπίσαμε πρώτα ένα νεαρό «κολοσσιαίο καλαμάρι». Αυτό το ζώο είναι τόσο όμορφο», είπε η Kat Bolstad, ερευνήτρια καλαμαριών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ώκλαντ στη Νέα Ζηλανδία.

Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν και να καταγράψουν ένα ενήλικο «κολοσσιαίο καλαμάρι», σημείωσε.

Το νεαρό καλαμάρι είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου διαφανές, με λεπτά «μπράτσα». Ως ενήλικες, τα καλαμάρια χάνουν αυτή τη γυάλινη εμφάνιση και παίρνουν ένα αδιαφανές σκούρο κόκκινο ή μοβ χρώμα. Όταν μεγαλώσουν πλήρως, θεωρούνται τα μεγαλύτερα γνωστά ασπόνδυλα στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.