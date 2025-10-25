Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One στη διάρκεια στάσης για ανεφοδιασμό στο Κατάρ κατευθυνόμενος στη Μαλαισία για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συναντήσει τον Τραμπ στο Κατάρ, είπε ο αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

