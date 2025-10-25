Η ανεξάρτητη αριστερή υποψήφια Κάθριν Κόνολι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Παρασκευή, στην Ιρλανδία, καθώς η μοναδική αντίπαλός της και μέλος του κεντρώου κόμματος Φίνε Γκάελ αναγνώρισε την ήττα της.
«Η Κάθριν θα είναι μία πρόεδρος για όλους εμάς και θα είναι η πρόεδρός μου», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RTE η Χέδερ Χάμφρις. Την Κόνολι συνεχάρη επίσης ο Σάιμον Χάρις, ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, επίσης από το Φίνε Γκάελ, πυλώνα του κυβερνώντος συνασπισμού. «Της εύχομαι κάθε επιτυχία», είπε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.