Βενεζουέλα: Ο Τραμπ σκέφτεται να χτυπήσει εγκαταστάσεις κοκαΐνης εντός της χώρας

«Άρωμα» πολέμου στη Βενεζουέλα... Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σχέδια για την εξαπόλυση πληγμάτων σε εγκαταστάσεις κοκαΐνης και οδούς διακίνησης ναρκωτικών εντός της λατινοαμερικανικής χώρας, αν και δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για το αν θα προχωρήσει, δήλωσαν στο CNN τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τα «δημόσια σημάδια» της Παρασκευής έδειχναν προς μια πιθανή σημαντική στρατιωτική κλιμάκωση, με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ να διατάζει την πιο προηγμένη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων του αμερικανικού Ναυτικού που σταθμεύει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη να κατευθυνθεί στην περιοχή της Καραϊβικής εν μέσω μιας μαζικής συγκέντρωσης αμερικανικών δυνάμεων εκεί. Ο Τραμπ έχει επίσης εξουσιοδοτήσει τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει μια διπλωματική προσέγγιση με τη Βενεζουέλα για να σταματήσει τη ροή ναρκωτικών στις ΗΠΑ, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι, ακόμη και μετά τη διακοπή των ενεργών συνομιλιών από την κυβέρνηση με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τις τελευταίες εβδομάδες. Η Βενεζουέλα δεν είναι γνωστό ότι αποτελεί σημαντική πηγή κοκαΐνης, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί επιθετικά να συνδέσει τον Μαδούρο με το εμπόριο ναρκωτικών.

«Υπάρχουν σχέδια στο τραπέζι που εξετάζει ο πρόεδρος» σχετικά με επιχειρήσεις σε στόχους εντός της Βενεζουέλας, τόνισε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης στο CNN, προσθέτοντας ότι «δεν έχει αποκλείσει τη διπλωματία».

Ένας δεύτερος αξιωματούχος, ο οποίος συμμετείχε άμεσα σε ορισμένες από τις συζητήσεις, υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις που έχουν προταθεί στον πρόεδρο. Ένας τρίτος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο σχεδιασμός γίνεται σε όλη την κυβέρνηση, αλλά η εστίαση στα υψηλότερα επίπεδα αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών εντός της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ έχει κλιμακώσει τη ρητορική του σχετικά με πιθανές χερσαίες επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας τις τελευταίες ημέρες, ενώ ο αμερικανικός στρατός πραγματοποιεί σταθερά επιθέσεις σε φερόμενα ναρκωτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα. Η τελευταία ήταν μια νυχτερινή επίθεση εναντίον ενός σκάφους που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των γνωστών στοχευμένων σκαφών σε 10, και τον αριθμό των νεκρών σε 43 από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την εκστρατεία τους τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ.

Δεκάδες στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει περισσότερους από 4.500 πεζοναύτες και ναύτες, μαζί με ένα σημαντικό μέρος των πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών τους στην Καραϊβική, για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατά των καρτέλ και για να επιδείξουν στρατιωτική ισχύ στην περιοχή.

