Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε σήμερα νέα έκκληση προς τους εταίρους να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία και να παραδώσουν εγκαίρως τη βοήθεια που έχουν υποσχεθεί στην Ουκρανία, ύστερα από τις τελευταίες επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους.

«Άλλη μια νύχτα απέδειξε ότι η Ρωσία δεν αξίζει καμία χαλάρωση της διεθνούς πολιτικής ή άρση των κυρώσεων», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

«Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να λειτουργήσει. Και είναι σημαντικό να εκπληρωθεί κάθε υπόσχεση βοήθειας προς την Ουκρανία εγκαίρως», πρόσθεσε ο ίδιος.

Another night has proven that Russia does not deserve any easing of global policy or lifting of sanctions. Russia is betting on war, and the response must be exactly that: we must defend lives with all available means, and we must also apply pressure for the sake of peace with… pic.twitter.com/jHsZjsgXt9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2026

