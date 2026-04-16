Ο Ζελένσκι ζητά να διατηρηθεί η πίεση στη Μόσχα και να παραδοθεί εγκαίρως βοήθεια στο Κίεβο

«Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να λειτουργήσει. Και είναι σημαντικό να εκπληρωθεί κάθε υπόσχεση βοήθειας προς την Ουκρανία εγκαίρως», δήλωσε ο Β. Ζελένσκι 

Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε σήμερα νέα έκκληση προς τους εταίρους να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία και να παραδώσουν εγκαίρως τη βοήθεια που έχουν υποσχεθεί στην Ουκρανία, ύστερα από τις τελευταίες επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους.

«Άλλη μια νύχτα απέδειξε ότι η Ρωσία δεν αξίζει καμία χαλάρωση της διεθνούς πολιτικής ή άρση των κυρώσεων», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

«Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να λειτουργήσει. Και είναι σημαντικό να εκπληρωθεί κάθε υπόσχεση βοήθειας προς την Ουκρανία εγκαίρως», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
