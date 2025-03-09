Η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζίλιαν Άντερσον και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον είναι μεταξύ των υποψηφίων συγγραφέων για τα φετινά Βρετανικά Βραβεία Βιβλίου.

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι υποψήφιος στις κατηγορίες Ηχητικά Βιβλία μη Μυθοπλασίας και Αφήγημα μη Μυθοπλασίας για τα απομνημονεύματά του με τίτλο "Unleashed" που καλύπτει την εποχή που ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, υπέρμαχος του Brexit, υπουργός Εξωτερικών και πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

It was hard not to like a man who was willing, in defiance of so much polite opinion, to stick up for Brexit.



UNLEASHED 🇬🇧🇺🇸



Order your copy here: https://t.co/cO9pe00Cr9 pic.twitter.com/leQaS7QbKJ — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 18, 2025

Η Άντερσον, πρωταγωνίστρια της σειράς X Files, είναι υποψήφια στις ίδιες κατηγορίες για το βιβλίο της "Want: Sexual Fantasies" από τον Anonymous, μια συλλογή από εξομολογήσεις γυναικών για τις σεξουαλικές τους επιθυμίες.

Στην κατηγορία Αφήγημα μη Μυθοπλασίας υποψήφια είναι επίσης τα απομνημονεύματα της Αγγλίδας ηθοποιού, κωμικού και συγγραφέα Μιράντα Χαρτ με τίτλο "I Haven’t Been Entirely Honest With You" και μια μετάφραση των μετά θάνατον απομνημονευμάτων του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, "Patriot".

Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε τελετή στο κέντρο του Λονδίνου τη Δευτέρα 12 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

