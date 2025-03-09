Λογαριασμός
Μεγάλη πυρκαγιά έξω από τη Νέα Υόρκη – Εκκενώσεις στο Λονγκ Άιλαντ – Κινδυνεύουν τα Χάμπτονς - Βίντεο φωτογραφίες 

Οι αρχές έχουν αποκλείσει αυτοκινητόδρομους και προχωρούν σε εκκενώσεις οικισμών ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες

Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο ανατολικό άκρο (East End) του Λονγκ Άιλαντ, νησί ανατολικά του Μανχάταν της Νέας Υόρκης στο οποίο βρίσκεται το Κουίνς και το Μπρούκλυν, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. 

Οι φλόγες ξέσπασαν κατά μήκος της εθνικής οδού Sunrise κοντά στο Riverhead και το East Hampton το απόγευμα του Σαββάτου και σύμφωνα με αμερικανικά μέσα εκτείνονται σε ακτίνα 11 χλμ.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει αυτοκινητόδρομους και προχωρούν σε εκκενώσεις οικισμών ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης έθεσε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται. 

Στα βορειοανατολικά του Λονγκ Άιλαντ, στην κομητείας Σάφολκ, βρίσκονται τα Χάμπτονς, το αγαπημένο καλοκαιρινό μέρος των Νεοϋορκέζων, όπου πολλοί πλούσιοι και διάσημοι διατηρούν εκεί εξοχικές κατοικίες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές έχει ζητηθεί η εκκένωση του Γουεστχάμπτον, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχαιρένουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

