Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο ανατολικό άκρο (East End) του Λονγκ Άιλαντ, νησί ανατολικά του Μανχάταν της Νέας Υόρκης στο οποίο βρίσκεται το Κουίνς και το Μπρούκλυν, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Οι φλόγες ξέσπασαν κατά μήκος της εθνικής οδού Sunrise κοντά στο Riverhead και το East Hampton το απόγευμα του Σαββάτου και σύμφωνα με αμερικανικά μέσα εκτείνονται σε ακτίνα 11 χλμ.

More dramatic video sent into to Greater Long Island of the wildfires on the South Shore. pic.twitter.com/aMhZfMcEnn — Greater Long Island 📰 (@Greater_LI) March 8, 2025

Οι αρχές έχουν αποκλείσει αυτοκινητόδρομους και προχωρούν σε εκκενώσεις οικισμών ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Helicopters were deployed in the fight against the Long Island wildfires on Saturday. pic.twitter.com/w4bqMQxDPG — Greater Long Island 📰 (@Greater_LI) March 9, 2025

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης έθεσε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται.

🚨🇺🇲Wildfires Hit Long Island, NY: Evacuations Ordered



Multiple fires along Sunrise Highway near Riverhead and East Hampton are spreading due to high winds and low humidity. Emergency crews are responding, and residents are urged to evacuate and exercise caution. https://t.co/LkVPpDMzKv pic.twitter.com/wQM0zN4P8e — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 8, 2025

Στα βορειοανατολικά του Λονγκ Άιλαντ, στην κομητείας Σάφολκ, βρίσκονται τα Χάμπτονς, το αγαπημένο καλοκαιρινό μέρος των Νεοϋορκέζων, όπου πολλοί πλούσιοι και διάσημοι διατηρούν εκεί εξοχικές κατοικίες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές έχει ζητηθεί η εκκένωση του Γουεστχάμπτον, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχαιρένουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

