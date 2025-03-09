Ο κινεζικός στρατός προειδοποίησε σήμερα πως θα σφίξει «τη θηλιά» γύρω από την Ταϊβάν αν ενισχυθεί η αποσχιστική τάση στη νήσο, παροτρύνοντας τους οπαδούς της ανεξαρτησίας της νήσου να απομακρυνθούν από την «άβυσσο», μεταδίδει κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Όσο περισσότερο γίνονται ανεξέλεγκτοι οι αυτονομιστές οπαδοί της ‘ανεξαρτησίας της Ταϊβάν’, τόσο περισσότερο θα σφίγγει η θηλιά στον λαιμό τους και τόσο περισσότερο θα γίνεται πιο κοφτερό το ξίφος πάνω από το κεφάλι τους», διεμήνυσε ο Γου Τσιαν, εκπρόσωπος των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων, τοποθετούμενος στο πλαίσιο των «δυο συνεδριών», του σημαντικότερου πολιτικού ραντεβού κάθε χρονιάς στη χώρα, σημείωσε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο κινεζικός στρατός είναι «δύναμη δράσης εναντίον των αποσχιστικών τάσεων και προώθησης της επανένωσης», πρόσθεσε ο κ. Γου.

Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, είπε πως «φτάσατε με το άλογό σας στην άκρη του γκρεμού, αλλά πίσω σας είναι γη. Αν επιμείνετε να παίρνετε τη λάθος κατεύθυνση, θα βρεθείτε σε αδιέξοδο».

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της και δεν έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο να κάνει χρήση βίας για να ανακτήσει τον έλεγχό της, παρότι λέει ότι θα προτιμούσε η επανένωση να γίνει ειρηνικά.

Στο πλαίσιο των «δυο συνεδριών», στις οποίες συμμετέχουν κάθε χρόνο χιλιάδες αντιπρόσωποι από όλη τη χώρα, η Κίνα ανακοίνωσε την Τετάρτη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της κατά 7,2% το 2025, ποσοστό ίσο με αυτό της περασμένης χρονιάς.

Το Πεκίνο τονίζει συχνά ότι αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των στρατιωτικών της, τη διεξαγωγή ασκήσεων και την απόκτηση καλύτερου εξοπλισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

