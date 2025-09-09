Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μια σειρά από διαρροές δεδομένων από το ιδιωτικό γραφείο του Μπόρις Τζόνσον εγείρει ερωτήματα για το αν ο πρώην πρωθυπουργός επωφελείται από τις επαφές και την επιρροή που απέκτησε κατά τη διάρκεια της θητείας του, σε μια πιθανή παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας και lobbying.

Την ίδια στιγμή, όπως σημειώνει ο Guardian που δημοσιεύει τον αποκαλούμενο «Φάκελο Μπόρις», ο Τζόνσον φαίνεται να χρησιμοποίησε μια δημόσια επιδοτούμενη εταιρεία για να διαχειριστεί μια σειρά από υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα έγγραφα θέτουν ερωτήματα για τον πρώην ηγέτη των Συντηρητικών σχετικά με το εάν έχει παραβιάσει τους κανόνες που διέπουν τις μετα-υπουργικές δραστηριότητες.

Τα περισσότερα από αυτά τα έγγραφα χρονολογούνται μετά τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ο Τζόνσον αποχώρησε από την εξουσία, αλλά υπάρχουν και ορισμένα αρχεία που καλύπτουν την περίοδο της παραμονής του στην Downing Street.

Το περιεχόμενο της διαρροής

Το «Γραφείο του Μπόρις Τζόνσον» είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που εκμεταλλεύεται ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει στους πρώην πρωθυπουργούς να διεκδικούν ένα εξαψήφιο ποσό σε ετήσια βάση για διάφορα έξοδα. Τα χρήματα αυτά προορίζονται για διοικητικά και γραμματειακά έξοδα «που προκύπτουν από την ειδική τους θέση στη δημόσια ζωή».

Η συγκεκριμένη διαρροή περιλαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολές, τιμολόγια, λογιστικά φύλλα, ομιλίες και επιχειρηματικές συμβάσεις. Τα περισσότερα από αυτά χρονολογούνται μετά τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ο Τζόνσον αποχώρησε από την εξουσία, αλλά υπάρχουν και ορισμένα αρχεία που καλύπτουν την περίοδο της παραμονής του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Τα δεδομένα αποκτήθηκαν από την οργάνωση Distributed Denial of Secrets (DDoS), η οποία αρχειοθετεί διαρροές δεδομένων.

Συγκεκριμένα, οι φάκελοι αποκαλύπτουν ότι:

Ο Τζόνσον άσκησε πίεση σε έναν ανώτερο Σαουδάραβα αξιωματούχο που είχε συναντήσει κατά τη διάρκεια της θητείας του, ζητώντας του να μοιραστεί μια επιχειρηματική πρόταση με τον πρίγκιπα διάδοχο του πετρελαιοπαραγωγού κράτους, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, για μια εταιρεία της οποίας είναι συμπρόεδρος.

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε περισσότερες από 200.000 λίρες από ένα hedge fund μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πέρσι – σε αντίθεση με τις δηλώσεις του ότι δεν πληρώθηκε.

Ενώ ήταν στην εξουσία, ο Τζόνσον φαίνεται να είχε μια μυστική συνάντηση με τον Peter Thiel, τον δισεκατομμυριούχο που ίδρυσε την αμφιλεγόμενη αμερικανική εταιρεία δεδομένων Palantir, μήνες πριν της ανατεθεί ρόλος στη διαχείριση των δεδομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS).

Σε μια προφανή παραβίαση των κανόνων της πανδημίας του Covid, ο Τζόνσον παρέθεσε δείπνο σε έναν ομότιμο των Τόρις που χρηματοδότησε μια πολυτελή ανακαίνιση του διαμερίσματός του στην Downing Street, μία ημέρα μετά την έναρξη του δεύτερου εθνικού lockdown για τον Covid-19.

Η δημόσια επιδότηση και τα ερωτήματα

Ο Τζόνσον διεκδικεί δημόσιες επιδοτήσεις μέσω του επιδόματος δημοσίων καθηκόντων (PDCA), το οποίο επιτρέπει στους πρώην πρωθυπουργούς να λαμβάνουν έως και 115.000 λίρες ετησίως για τη χρηματοδότηση του γραφείου τους, συμβάλλοντας για παράδειγμα στους μισθούς του προσωπικού. Οι πόροι αυτοί δεν προορίζονται για την κάλυψη εξόδων ασφαλείας ή ιδιωτικών συμφερόντων, και η διαρροή εγείρει ερωτήματα για τη σύγχυση αυτών των ορίων.

Μια υψηλόβαθμη πηγή του Υπουργικού Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι ο Τζόνσον έχει διεκδικήσει κονδύλια PDCA για την πληρωμή μισθών του προσωπικού στο ιδιωτικό του γραφείο. Το γραφείο του απασχολεί τρεις υπαλλήλους. Τα δεδομένα δείχνουν ότι και οι τρεις έχουν εμπλακεί στις εμπορικές ή επιχειρηματικές του υποθέσεις.

Ο Guardian έθεσε αυτά και άλλα ερωτήματα στον Τζόνσον, ο οποίος δεν απάντησε στα επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό.

Το επίδομα PDCA δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση της Μάργκαρετ Θάτσερ και προοριζόταν πάντα για την κάλυψη των δημοσίων λειτουργιών που αναμένονται από έναν πρώην πρωθυπουργό, και όχι για την επιδότηση κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων. Τα ιδιωτικά γραφεία των Τζον Μέιτζορ, Τόνι Μπλερ, Γκόρντον Μπράουν, Ντέιβιντ Κάμερον και Τερέζα Μέι διεκδικούν επίσης το επίδομα, όπως και το γραφείο της Λιζ Τρας.

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι άλλος πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το ιδιωτικό του γραφείο για την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων, αν και ορισμένοι έχουν αντιμετωπίσει κριτική για τον τρόπο που αναζήτησαν οικονομικό όφελος μετά την αποχώρησή τους.

Μια απόφαση του Γραφείου του Επιτρόπου Πληροφοριών, σημειώνει ο Guardian, επιβεβαίωσε το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν για τα ιδιωτικά γραφεία που διευθύνουν οι πρώην πρωθυπουργοί, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχει «σαφές και νόμιμο δημόσιο συμφέρον» στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληρωμές PDCA.

Πηγή: skai.gr

