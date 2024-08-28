Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα νέες κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καλώντας το Ισραήλ να καταπολεμήσει αυτές τις ομάδες "εξτρεμιστών" που κατηγορούνται ότι προκαλούν τη βία.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών εκδίδεται την ίδια ημέρα που ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης σκοτώνοντας, όπως δήλωσε, εννέα Παλαιστίνιους μαχητές.

"Η βία των εξτρεμιστών εποίκων στη Δυτική Όχθη προκαλεί μεγάλα ανθρώπινα δεινά, βλάπτει την ασφάλεια του Ισραήλ και υπονομεύει τις προοπτικές ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

"Είναι σημαντικό η ισραηλινή κυβέρνηση να απαιτήσει να λογοδοτήσουν πρόσωπα και οντότητες που ευθύνονται για τη βία κατά των αμάχων στη Δυτική Όχθη", πρόσθεσε.

Αυτή η νέα δέσμη κυρώσεων στοχεύει κυρίως μια μη κυβερνητική οργάνωση, τη Hashomer Yosh, και τα ηγετικά της στελέχη που κατηγορούνται ότι παρέχουν υλική υποστήριξη στον παράνομο - και βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας - ισραηλινό οικισμό Μεϊταρίμ στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Ουάσινγκτον επιβάλλει κυρώσεις επίσης στον Γιτσχάκ Λεβί Φιλάντ, τον οποίο περιγράφει ως τον συντονιστή "ασφάλειας" του εβραϊκού οικισμού Γιτσχάρ στη Δυτική Όχθη.

"Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Γιτσχάκ Λεβί Φιλάντ ηγήθηκε μιας ομάδας ενόπλων εποίκων οι οποίοι έστησαν οδοφράγματα και πραγματοποίησαν περιπολίες για να παρακολουθούν και να επιτίθενται σε Παλαιστίνιους στη γη τους και να τους διώχνουν με τη βία", πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επιβάλει αρκετές δέσμες κυρώσεων κατά Ισραηλινών εποίκων και έχουν εκφράσει τη σταθερή αντίθεσή τους στον εποικισμό στη Δυτική Όχθη, ο οποίος υποστηρίζεται από τα μέλη της ακροδεξιάς της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση Μπάιντεν δήλωσε ότι οι οικισμοί είναι ασύμβατοι με το διεθνές δίκαιο, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη μακροχρόνια πολιτική της Ουάσινγκτον στο θέμα, η οποία που είχε αντιστραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για την επιβολή τέτοιων κυρώσεων. Ο υπερεθνικιστής υπουργός Οικονομικών του Μπεζαλέλ Σμότριχ και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κατήγγειλαν τις προηγούμενες κυρώσεις κατά των εποίκων.

Από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, υπάρχει έξαρσης βίας στη Δυτική Όχθη, κατεχόμενο από το Ισραήλ παλαιστινιακό έδαφος από το 1967.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

