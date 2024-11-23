Μια δύσκολη κατάσταση στη Γάζα κληρονομεί ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ από τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, με τις οικογένειες των ομήρων και των θυμάτων να ελπίζουν ότι θα πετύχει εκεί όπου απέτυχε ο προηγούμενος: Να πείσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα υπηρετήσει ως επικεφαλής-διαπραγματευτής της Αμερικής», δήλωσε η Καρολίνα Λέβιτ, εκπρόσωπος τύπου του Τραμπ.

Λιγότερο από δύο μήνες πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ, μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και κατάπαυση του πυρός φαίνεται απίθανο να επιτευχθεί σύντομα.

Αντίθετα, ο Τραμπ θα κληρονομήσει πιθανότατα την κρίση και την ευθύνη για τους επτά Αμερικανούς που κρατούνται από τη Χαμάς, εκ των οποίων οι τέσσερις θεωρείται ότι είναι ζωντανοί.

Η εκπρόσωπος Τύπου του εκλεγμένου προέδρου, Καρολίνα Λέβιτ, δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ θα επαναφέρει αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Ιράν, θα πολεμήσει την τρομοκρατία και θα στηρίξει το Ισραήλ. Είπε, «Ο Πρόεδρος Τραμπ θα υπηρετήσει ως επικεφαλής-διαπραγματευτής της Αμερικής και θα εργαστεί για να επιστρέψουν οι αθώοι πολίτες που κρατούνται ως όμηροι.»

Πίσω από τις κλειστές πόρτες

Όταν ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ τηλεφώνησε στον Τραμπ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις εκλογές, του είπε ότι η απελευθέρωση των 101 ομήρων είναι «επείγον ζήτημα», σύμφωνα με τρία άτομα που ενημερώθηκαν για την κλήση.

«Πρέπει να σώσεις τους ομήρους», είπε ο Χέρτσογκ στον Τραμπ, ο οποίος απάντησε ότι σχεδόν όλοι οι όμηροι έχουν πιθανότατα πεθάνει. Ο Ισραηλινός πρόεδρος είπε στον Τραμπ ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι οι μισοί από αυτούς είναι ακόμα ζωντανοί.

«Ο Τραμπ εξέφρασε έκπληξη και είπε ότι δεν το ήξερε», ανέφερε μία πηγή στο Axios. Δύο άλλες πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο Τραμπ είπε πως πίστευε ότι οι περισσότεροι από τους ομήρους είχαν πεθάνει.

«Δεν με νοιάζει αν ο Τραμπ πάρει όλη τη δόξα, αρκεί να γυρίσουν στο σπίτι τους» είπε ο Μπάιντεν

Όταν ο Χέρτσογκ συναντήθηκε με τον Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο στις 11 Νοεμβρίου, ζήτησε από τον πρόεδρο να συνεργαστεί με τον Τραμπ για το ζήτημα μεταξύ τώρα και 20 Ιανουαρίου, όταν ο Τραμπ αναλαμβάνει την εξουσία, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη συνάντηση.

Δύο μέρες αργότερα, όταν υποδέχτηκε τον Τραμπ για μια συνάντηση δύο ωρών στο Οβάλ Γραφείο, ο Μπάιντεν έθεσε το θέμα των ομήρων και πρότεινε να συνεργαστούν για να προωθήσουν μια συμφωνία.

«Δεν με νοιάζει αν ο Τραμπ πάρει όλη τη δόξα, αρκεί να γυρίσουν στο σπίτι τους» είπε ο Μπάιντεν στις οικογένειες των Αμερικανών ομήρων σε συνάντηση λίγες ώρες μετά τη συνομιλία του με τον Τραμπ.

Πίσω στο 1981

Ο Ρόναλντ Ρίγκαν, πρόεδρος που ο Τραμπ έχει πει ότι θαυμάζει, αντιμετώπισε μια παρόμοια κατάσταση όταν ετοιμαζόταν να αναλάβει την προεδρία το 1981. Ο προκάτοχός του, Τζίμι Κάρτερ, υπέγραψε μια συμφωνία με το Ιράν για τους ομήρους στις 19 Ιανουαρίου 1981. Την επόμενη μέρα, μόλις ανέλαβε ο Ρίγκαν, απελευθερώθηκαν οι 52 Αμερικανοί που κρατούνταν από το Ιράν για 444 ημέρες.

«Έχουμε ένα μήνυμα για τον κ. Τραμπ: Ο χρόνος πιέζει.

Οι γονείς του Αμερικανού πολίτη Όμερ Νέουτρα, που κρατείται από τη Χαμάς στη Γάζα για 412 ημέρες, έγραψαν ανοιχτή επιστολή στον Τραμπ στη Washington Post και δήλωσαν ότι πιστεύουν πως μπορεί να έχει τη δική του στιγμή Ρίγκαν. Επικαλούνται τη δυναμική των χωρών στην περιοχή, όπως το Ιράν και το Κατάρ, οι οποίες φαίνεται να αναθεωρούν τη στάση τους μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ.

«Έχουμε ένα μήνυμα για τον κ. Τραμπ: Ο χρόνος πιέζει. Ελπίζουμε στην ηγεσία σας για να φέρετε τον Όμερ σπίτι» έγραψαν.

Σε τι φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός παραμένουν μπλοκαρισμένες για πάνω από τρεις μήνες.

Σε συνάντηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι επικεφαλής των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, της Μοσάντ και της Σιν Μπέτ ενημέρωσαν τον Νετανιάχου ότι πιστεύουν πως η Χαμάς δεν είναι πιθανό να αποσύρει τις απαιτήσεις της για αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και το τέλος του πολέμου.

Αλλά ο Νετανιάχου αρνείται να τερματίσει τον πόλεμο με αντάλλαγμα μια συμφωνία για τους ομήρους, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στη Χαμάς να επιβιώσει και θα έδειχνε ότι το Ισραήλ υπέστη ήττα.

Ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο Axios ότι αν επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, αυτό θα αυξήσει την πίεση στη Χαμάς και θα επαναφέρει τις προσπάθειες για μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Κάποιοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να τελειώσει γρήγορα τον πόλεμο στη Γάζα, θα έχει πολύ περισσότερη επιρροή και δύναμη από τον Μπάιντεν πάνω στον Νετανιάχου.

Ο Μπάιντεν έχει επανειλημμένα πιέσει τον Νετανιάχου να μαλακώσει τη στάση του, αλλά απέτυχε.

