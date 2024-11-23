Το Ισραήλ δεν θέλει την Γαλλία στην πολυεθνική επιτροπή

Τουλάχιστον 11 νεκροί και 63 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ισραηλινού βομβαρδισμού που προκάλεσε την κατάρρευση πολυκατοικίας οκτώ ορόφων στη συνοικία Ντάχια τηςΒηρυτού, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με ισραηλινές στρατιωτικές πηγές, η σημερινή επιχείρηση στόχευε τον Μοχάμαντ Χαϊντάρ, ανώτατο στέλεχος της Χεζμπολάχ, ο οποίος φέρεται να διευθύνει τις επιχειρήσεις της οργάνωσης στον Λίβανο μετά την δολοφονία του Χασάν Νασράλα στις 27 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τον πιο πρόσφατο από τους αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση το τελευταίο διάστημα, παράλληλα με τις εκτοξεύσεις drone και ρουκετών της Χεζμπολάχ κατά του βορείου Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται οι χερσαίες συγκρούσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ, ενώ πληθαίνουν οι αναφορές ότι τα ισραηλινά στρατεύματα πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο τον ποταμό Λιτάνι, το φυσικό σύνορο που χωρίζει τον νότιο Λίβανο από την υπόλοιπη επικράτεια.



Στο μεταξύ, όλα δείχνουν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο οι διαπραγματευτικές επαφές για επίτευξη εκεχειρίας επί τη βάσει της απόφασης 1701/2006 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα συνοδεύεται από ένα πλαίσιο συνολικής διευθέτησης των χρόνιων διασυνοριακών διαφορών Ισραήλ-Λιβάνου. Σαφής ένδειξη του αδιεξόδου αποτελεί η επιστροφή στην Ουάσιγκτον του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Άμος Χόχσταϊν, ύστερα από μια σειρά επαφών στη Βηρυτό, στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ, οι οποίες, όπως όλα δείχνουν, δεν επέφεραν απτά αποτελέσματα.

Διαφωνίες για τη σύνθεση της πολυεθνικής «επιτροπής επίβλεψης»

Συγκεκριμένα, πέρα από το αμφιλεγόμενο αίτημα των Ισραηλινών να διατηρήσουν το δικαίωμα ελευθερίας επιχειρησιακής δράσης στο λιβανικό έδαφος σε περίπτωση παραβίασης των συμπεφωνημένων – ένα αίτημα που δύσκολα θα βρεθεί τρόπος να συνάδει με τις διατάξεις του λιβανικού Συντάγματος - οι τρέχουσες διαφωνίες επικεντρώνονται στη σύνθεση μίας πολυεθνικής «επιτροπής επίβλεψης» των όρων της συμφωνίας διευθέτησης και εκεχειρίας, που θα δρα παράλληλα με τις δυνάμεις της UNIFIL, της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην περιοχή.



Παρότι Ισραήλ και Λίβανος συμφωνούν να συμμετέχουν οι ΗΠΑ στην επιτροπή αυτή, όπως μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες διπλωματικές πηγές στην Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ προβάλλει ολοένα και περισσότερες αντιρρήσεις σε μία ενδεχόμενη συμμετοχή της Γαλλίας.



Η κρίση που διαφαίνεται στις σχέσεις Ισραήλ-Γαλλίας έγινε ακόμα περισσότερο εμφανής μετά την δήλωση της κυβέρνησης του Παρισιού ότι θα εφαρμόσει τα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του τέως Υπουργού Άμυνας και νυν βουλευτή του Λικούντ, Γιοάβ Γκάλαντ. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η φερόμενη εμμονή των Ισραηλινών να συμμετάσχουν στον μηχανισμό επίβλεψης της εκεχειρίας «άλλες ευρωπαϊκές χώρες», οι οποίες, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν κατονομάζονται. Αλλά και από λιβανικής πλευράς εγείρονται αντιπροτάσεις ως προς το συγκεκριμένο ακανθώδες ζήτημα. Χωρίς να έχει αποδεχτεί το ενδεχόμενο της απουσίας της Γαλλίας στον μηχανισμό διευθέτησης του μετώπου Ισραήλ-Λιβάνου, η κυβέρνηση της Βηρυτού εμμένει στο αίτημά της να συμμετάσχει στον μηχανισμό ελέγχου των συμπεφωνημένων τουλάχιστον μία χώρα-μέλος του Αραβικού Συνδέσμου.

