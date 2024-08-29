Λογαριασμός
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει τη «δημοκρατική νομιμότητα» του προέδρου Μαδούρο, δηλώνει ο Μπορέλ

"Ο Μαδούρο «θα εξακολουθήσει να είναι πρόεδρος, ναι, de facto. Αλλά δεν αναγνωρίζουμε τη δημοκρατική νομιμότητα"

Μπορέλ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει τη «δημοκρατική νομιμότητα» του προέδρου Μαδούρο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει τη «δημοκρατική νομιμότητα» του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μετά την επανεκλογή του τον Ιούλιο, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Μαδούρο «θα εξακολουθήσει να είναι πρόεδρος, ναι, de facto. Αλλά δεν αναγνωρίζουμε τη δημοκρατική νομιμότητα που βασίζεται σε (εκλογικά) αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν να επαληθευτούν», δήλωσε ο Μπορέλ, μετά την άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

