Γαλλία: Ο «μπλε Διόνυσος» των Ολυμπιακών Αγώνων εμφανίστηκε γυμνός στο ραδιόφωνο – Βίντεο

Ο Γάλλος τραγουδιστής Φιλίπ Κατερίν, που έκανε αίσθηση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, τον Ιούλιο, όταν εμφανίστηκε ως «Διόνυσος», ημίγυμνος και βαμμένος μπλε, σήμερα Πέμπτη εμφανίστηκε... γυμνός στο ραδιόφωνο.

Ο Κατερίν θα παρουσιάζει από σήμερα και κάθε Πέμπτη μια εβδομαδιαία, χιουμοριστική εκπομπή στο δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. Το βίντεο που τον δείχνει γυμνό μέσα στο στούντιο προκάλεσε ποικίλα σχόλια στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σταθμός ανέφερε ότι ο Κατερίν, που είναι «γνωστός στους ακροατές του» αφού παρουσίαζε το 2015 μια άλλη εκπομπή, τη «La langue a l’oreille», θα έχει «λευκή επιταγή (…) με την ιδιορρυθμία και την έλλειψη προβλεψιμότητας που τον χαρακτηρίζουν».

Στην πρεμιέρα του, εν αδαμιαία περιβολή, ερμήνευσε –τι άλλο;– το τραγούδι «Γυμνός» (Nu) όπως είχε κάνει και τον Ιούλιο μπροστά σε περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές. «Αυτό το τραγούδι δεν μπορώ να το τραγουδήσω ντυμένος», εξήγησε ο 55χρονος καλλιτέχνης, γνωστός για το προκλητικό στυλ και τις εκκεντρικότητές του.

Η σημερινή εκπομπή ήταν μια ευκαιρία για τον Κατερίν να σχολιάσει με χιούμορ τις επικρίσεις που δέχτηκε για την «ερμηνεία» του ως Διόνυσος.

«Με έκαναν γλυκό στην Κίνα (…) Μια γυναίκα μιας κάποιας ηλικίας που είπε κατά πρόσωπο ότι είμαι η ντροπή της Γαλλίας (…) αλλά γενικά οι άνθρωποι μου έδειξαν αγάπη, πρέπει να το πω, μου έλεγαν ‘μπράβο, μπράβο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες’ λες κι είχα κερδίσει το χρυσό μετάλλιο», είπε.

Το ταμπλό στο οποίο μετείχε ο Φιλίπ Κατερίν στην τελετή έναρξης σόκαρε τους συντηρητικούς κύκλους, τα ακροδεξιά κόμματα και ορισμένους εκκλησιαστικούς κύκλους που νόμισαν ότι επρόκειτο για μια εκτός τόπου και χρόνου ειρωνική ματιά στον Μυστικό Δείπνο. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τομάς Ζολί διευκρίνισε ότι ήθελε να δείξει «μια μεγάλη, παγανιστική γιορτή αφιερωμένη στους Θεούς του Ολύμπου».

«Λυπάμαι πολύ αν αυτό σόκαρε (…) δεν ήταν στις προθέσεις μου», είπε ο Φιλίπ Κατερίν σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, υπογραμμίζοντας ότι και ο ίδιος γαλουχήθηκε με τα χριστιανικά ιδεώδη και ότι «το ωραίο στη θρησκεία αυτή είναι η συγχώρεση».

Η εμφάνισή του πάντως άρεσε όπως φαίνεται στην Κίνα όπου ο τραγουδιστής απέκτησε το παρατσούκλι «ο καλλιτέχνης Στρουμφ» και ενέπνευσε σκίτσα ή γλυπτά ομοιώματά του από αμυγδαλόπαστα.

🔴🇫🇷 FLASH



- Philippe Katerine, chroniqueur sur France Inter a fait l'emission nu ce matin.



pic.twitter.com/P7crnr9NDF — - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) August 29, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

