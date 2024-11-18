Μπορέλ: Η ΕΕ ανησυχεί για τις αναφορές ότι Ιράν, Βόρεια Κορέα και Κίνα δίνουν όπλα στη Ρωσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τις αναφορές ότι το Ιράν, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα παράγουν και προμηθεύουν πλήρη οπλικά συστήματα στη Ρωσία για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής Εξωτερικών της ΕΕ Ζόζεπ Μπορέλ σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, μετά από συνάντηση της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Χωρίς το Ιράν, χωρίς την Κίνα, η Ρωσία δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει τη στρατιωτική της προσπάθεια», είπε επίσης ο Μπορέλ.

Νωρίτερα, ο Τζο Μπάιντεν επανέλαβε την υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας - στην πρώτη δημόσια αντίδρασή του μετά την απόφαση των ΗΠΑ να δώσουν το «πράσινο φως» για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δεν αναφέρθηκε ευθέως στην απόφαση.

«Όλοι πρέπει να εργαστούμε για να τερματίσουμε τις συγκρούσεις και τις κρίσεις που διαβρώνουν την πρόοδο για να βελτιώσουμε την ασφάλεια σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο Μπάιντεν.

Πρόσθεσε αιχμηρά ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Όλοι γύρω από αυτό το τραπέζι, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε επίσης (να το κάνουν)».

Η Μόσχα μπορεί να χρησιμοποιήσει νέα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία εάν το Κίεβο πλήξει το ρωσικό έδαφος με αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, προειδοποίησε στο μεταξύ ο πρόεδρος της Δούμας και σύμμαχος του προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, Βιάτσεσλαβ Βολοντίν.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν «άναψε» την Κυριακή το «πράσινο φως» στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα σε επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

