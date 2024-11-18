Η τηλεφωνική συνομιλία του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σολτς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν ένα «στρατηγικό λάθος» που αποδυνάμωσε την ενότητα της Ευρώπης τη στιγμή που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα.

Σε συνέντευξη του στο Reuters, στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ο Τσάκνα δήλωσε ότι ελπίζει πως οι διεθνείς επικρίσεις για το τηλεφώνημα του Σολτς θα αποθάρρυναν άλλους Ευρωπαίους ηγέτες από το να μιλήσουν με τον Πούτιν.

Ο Σολτς είχε την Παρασκευή μια τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μίας ώρας με τον Πούτιν, η πρώτη άμεση επικοινωνία με τον Ρώσο ηγέτη σε σχεδόν δύο χρόνια. Ο ίδιος ο Σολτς ισχυρίσθηκε ότι το τηλεφώνημα ήταν ένας τρόπος για να καταστήσει σαφές στον Πούτιν ότι η γερμανική, ευρωπαϊκή και άλλη υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν θα μειωθεί.

Ωστόσο, ο Τσάκνα, η χώρα του οποίου είναι ένας από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας και ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές της Μόσχας, είπε ότι το τηλεφώνημα έβλαψε τις προσπάθειες της Δύσης να απομονώσει τον Πούτιν.

«Ήταν ένα στρατηγικό λάθος» είπε. «Είχαμε συμφωνήσει στην αρχή ότι θα συνεχίσουμε την απομόνωση του Πούτιν».

Ο Τσάκνα δήλωσε ότι η θέση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί έως ότου ο Πούτιν δείξει προθυμία να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ουκρανία.

Αλλά επί του παρόντος ο Πούτιν κάνει το αντίθετο, δήλωσε ο Τσάκνα, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μια από τις πιο σφοδρότερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών στην Ουκρανία μετά το τηλεφώνημα του Σολτς.

«Αυτό απλώς αποδυνάμωσε την ενότητα και τις θέσεις μας», δήλωσε ο Τσάκνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να επικρίνει το τηλεφώνημα του Σολτς. Είπε ότι είναι «ακριβώς αυτό που επιδιώκει εδώ και καιρό ο Πούτιν» και θα μπορούσε να ανοίξει ένα «κουτί της Πανδώρας» από τηλεφωνήματα που θα υπονομεύσουν περαιτέρω τις προσπάθειες απομόνωσής του.

Φτάνοντας σήμερα στη σύνοδο της ΕΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις εξέφρασε σκεπτικισμό για το τηλεφώνημα. Είπε ότι μια τέτοια κίνηση πρέπει να προέρχεται από θέση ισχύος και όχι αδυναμίας, αλλιώς «οι Ρώσοι θα την καταχραστούν».

«Είναι σαφές ότι κάνουν ακριβώς αυτό με μαζικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών της Ουκρανίας, εναντίον ενεργειακών υποδομών», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

