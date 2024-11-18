Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, επέκρινε τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς για την επικοινωνία του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι προσπαθεί να αποκλείσει τον Ντόναλντ Τραμπ από τις συνομιλίες για το μέλλον της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τις σχέσεις της ίδιας της Γερμανίας με το Κρεμλίνο.

Ο Σολτς επικρίθηκε από την Ουκρανία και ορισμένους από τους συμμάχους για το τηλεφώνημά του την περασμένη εβδομάδα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Γερμανός ηγέτης είπε ότι είχε στόχο να πείσει τον Πούτιν να διαπραγματευτεί μια διαρκή ειρήνη με την Ουκρανία. Όμως ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα είπε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία είχε άλλο σκοπό.

«Πιστεύω ότι ήταν μια προσπάθεια να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία πριν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του», είπε σε συνέντευξή του στη Βαρσοβία.

Ο Ντούντα επέκρινε επίσης την απόφαση του Σολτς να προσκαλέσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε συνομιλίες για το μέλλον της Ουκρανίας με τους ηγέτες της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου τον περασμένο μήνα στο Βερολίνο. Ο Πολωνός ηγέτης είπε ότι ήταν «σοκαρισμένος» που δεν προσκλήθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βόλφγκανγκ Μπιούχνερ είπε νωρίτερα ότι το να μιλήσεις απευθείας στον Πούτιν ήταν το σωστό για να γίνει σαφές «τι περιμένουν τόσο ο ίδιος όσο και οι δυτικοί σύμμαχοι». Η Γερμανική Καγκελαρία αρνήθηκε να απαντήσει στα σχόλια του Ντούντα.

Η παρέμβαση της Πολωνίας αποκαλύπτει έναν διαγκωνισμό μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου για τη θέση τους ενόψει μιας μεγάλης ανατροπής που θα σημαίνει η επιστροφή του Τραμπ.

Ο Σολτς ανησυχεί μήπως συρθεί σε επιζήμιες συμφωνίες με την Ουάσιγκτον όταν ο Τραμπ επιστρέψει στην εξουσία και προσπαθεί να το προλάβει, είπε ο Ντούντα.

«Αυτό που φοβούνται περισσότερο οι Γερμανοί είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα τους αναγκάσει να αγοράσουν φυσικό αέριο από την Αμερική», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Πολωνός πρόεδρος έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Τραμπ από την πρώτη του θητεία. Οι δυο τους συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης δυόμιση ωρών στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 11 Νοεμβρίου, συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ. Ο Ντούντα είπε ότι προειδοποίησε τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ σε εκείνο το τηλεφώνημα ότι η Γερμανία και άλλοι σύμμαχοι προσπαθούν να του «δέσουν τα χέρια».



