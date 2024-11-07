Τζέι Ντι Βανς: Ο νέος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, «βασιλικότερος του Βασιλέως» Τραμπ

Εκπρόσωπος της υποβαθμισμένης Αμερικής που έγινε ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς - ο συντηρητικός γερουσιαστής από το Οχάιο, με μία ασυνήθιστη και γρήγορη πορείας προς την κορυφή - θα γίνει ο επόμενος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και θα μπει μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Σε ηλικία μόλις 40 ετών, δηλαδή 38 χρόνια νεότερος από τον Ρεπουμπλικάνο πρώην και επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Βανς βρίσκεται «μια ανάσα» από την προεδρία.

«Πιστεύω ότι μόλις ζήσαμε τη μεγαλύτερη πολιτική επιστροφή στην ιστορία των ΗΠΑ», δήλωσε χθες Τετάρτη, μετά τη νίκη του Τραμπ, ο πρώην στρατιωτικός και επιτυχημένος συγγραφέας.

Κάποτε επέκρινε σφοδρά τον Τραμπ

Ωστόσο, οι αντίπαλοί του δεν έχασαν ευκαιρία να σχολιάσουν την ειρωνεία της κατάστασης: προτού γίνει ο πλέον ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, ο Βανς δεν έχανε ευκαιρία να τον επικρίνει.

Μάλιστα έχει δηλώσει για τον εαυτό του ότι είναι «ένας τύπος που δε θα είναι ποτέ υπέρ του Τραμπ».

Εξάλλου στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία «ηλίθιο» και «νοσηρό», εκτιμώντας ότι είναι «ο Χίτλερ της Αμερικής».

Προτού ασχοληθεί με την πολιτική, ο Τζ. Ντ. Βανς είχε μια ασυνήθιστη πορεία.

Μεγάλωσε σε μονογονεϊκή οικογένεια στην «ζώνη της σκουριάς» (rust belt), στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ όπου βρίσκονται δεκάδες εργοστάσια παραγωγής χάλυβα, αυτοκινήτων και άνθρακα οι οποίες επηρεάστηκαν βαθιά από τον βιομηχανικό μαρασμό της Αμερικής.

Κατατάχθηκε στον στρατό, ενώ αργότερα σπούδασε νομική στο Γέιλ, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, προτού καταλήξει στη Σίλικον Βάλεϊ.

Έγινε ευρέως γνωστός το 2016 όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Ελεγεία ενός χιλμπίλι». Σε αυτή την αυτοβιογραφία, που έγινε μπεστ-σέλερ και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, ο Τζ. Ντ. Βανς διηγείται τη χαώδη παιδική του ηλικία σε μια λευκή Αμερική, βασανισμένη από την ανεργία και τον εθισμό, και έφερε στο προσκήνιο τη φωνή της απογοητευμένης εργατικής τάξης.

Η στροφή στον Τραμπ - «Βασιλικότερος του βασιλέως»

Αργότερα πλησίασε το τραμπικό στρατόπεδο. Το βιβλίο του προσέλκυσε την προσοχή του μεγαλύτερου γιου του πρώην προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με τον οποίο έγινε φίλος.

Υιοθέτησε τον επιθετικό τόνο του δισεκατομμυριούχου και έλαβε τη στήριξή του στην προεκλογική του εκστρατεία για τη Γερουσία το 2022.

Προτού ενταχθεί στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, ως γερουσιαστής υπερασπιζόταν στο Κογκρέσο προσφιλή θέματα του δισεκατομμυριούχου, όπως η μάχη κατά των παράτυπων μεταναστών και ο οικονομικός προστατευτισμός.

«Έχω καλή μνήμη. Αν πολεμήσετε πολιτικά τον Τραμπ και τους υποψήφιους που στηρίζει σήμερα, μην έρθετε να μου ζητήσετε βοήθεια σε έναν χρόνο για να περάσετε τον νόμο που θέλετε ή τα σχέδια που προωθείτε», είχε προειδοποιήσει στις αρχές του έτους.

Αποδεχόμενος τελικά την πρόταση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος να είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό του Τραμπ, ο Βανς ζήτησε από τους Αμερικάνους «να επιλέξουν έναν νέο δρόμο» ακολουθώντας τον δισεκατομμυριούχο.

Συμφωνεί απόλυτα με τις απόψεις του Τραμπ για τους μετανάστες και την οικονομία και έχει ακόμη πιο συντηρητικές απόψεις από τον δισεκατομμυριούχο σε άλλα ζητήματα, όπως η άμβλωση – έχει δηλώσει ότι είναι αντίθετος στις εξαιρέσεις στην απαγόρευση της εκούσιας διακοπής της κύησης, ακόμη και σε περιπτώσεις βιασμού και αιμομιξίας.

Ο Τζ. Ντ. Βανς έχει αναχθεί σε κεντρικό πρόσωπο του κινήματος της «Νέας Δεξιάς», των νεαρών συντηρητικών που επιδιώκουν να δώσουν έναν ακόμη πιο ακραίο προσανατολισμό στην αντιμεταναστευτική πολιτική του απομονωτισμού που ακολουθεί ο Τραμπ, έγραψε τον Μάρτιο το Politico.

Το κίνημα αυτό «θεωρεί ότι ο Τραμπ δεν είναι παρά το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης λαϊκιστικής- εθνικιστικής επανάστασης η οποία έχει ήδη αρχίσει να αναδιαμορφώνει την αμερικανική δεξιά», είχε εκτιμήσει το Politico.

«Και να πετύχει τους στόχους του, (το κίνημα) θα αλλάξει σύντομα τη μορφή της Αμερικής στο σύνολό της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

