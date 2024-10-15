«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει την αποκαλούμενη "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" και δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟHE», τονίζει με «τον πιο ρητό και κατηγορηματικό τρόπο» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και σήμερα πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σστην απάντηση, σημειώνεται ότι «η Κομισιόν παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ και το ενωσιακό κεκτημένο».

Πρόκειται για «μια ηχηρή απάντηση-ράπισμα στις τουρκικές θέσεις για λύση "δύο κρατών" και στον Ερσίν Τατάρ, που από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι δεν θα κάνει βήμα πίσω από "την πολιτική των δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς"», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο κ. Κεφαλογιάννης, «με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την παράνομη στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο που είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου» είχε καταθέσει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τόνιζε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα ευρωπαϊκό κράτος πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει 50 χρόνια "ακρωτηριασμένη"» και σημείωνε ότι «η Κύπρος και η Ελλάδα τάσσονται αταλάντευτα υπέρ της επανέναρξης του διαλόγου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, προκειμένου να βρεθεί μία βιώσιμη και δίκαιη λύση στο Κυπριακό για την επανένωση της Νήσου στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας στο πλαίσιο μίας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας σε αντίθεση με την εκπεφρασμένη άποψη της Τουρκίας για λύση "δύο κρατών", κάτι που θα αποτελέσει την ουσιαστική διχοτόμηση της Κύπρου».

Τέλος, ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επανεκκίνηση ενός ουσιαστικού διαλόγου στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του κοινοτικού κεκτημένου για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση του νησιού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

