Σειρήνες ήχησαν το βράδυ της Πέμπτης σε αρκετές περιοχές στο Βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οπως μεταδίδει το Al Jazeera, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έγιναν αναχαιτίσεις από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Iron Dome πάνω από τη Δυτική Γαλιλαία. Δεν είναι σαφές ωστόσο, αν οι επιθέσεις αυτές έρχονται ως αντίποινα μετά τη δολοφονία του διοικητή της Χεζμπολάχ από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε στις αρχές της εβδομάδας στη Βηρυτό.

Numerous Iron Dome interceptions reported over the Western Galilee, in the first attack from Lebanon in over 48 hours. https://t.co/oLZo51GBzf pic.twitter.com/qnuQn9RMbn — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 1, 2024

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε «πολύ υψηλό κίνδυνο» εν μέσω φόβων για κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή αφότου ο ηγέτης της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα δήλωσε την Πέμπτη ότι ο πόλεμος με το Ισραήλ εισήλθε σε νέα φάση, προειδοποιώντας ότι η οργάνωση θα απαντήσει σίγουρα στη δολοφονία ενός ανώτατου διοικητή τη

Η πρώτη απάντηση απέναντι στο μπαράζ των ενεργειών του Ισραήλ τος τελευταίες ημέρες φαίνεται πως έρχεται από τη Χεζμπολάχ η οποία εκτόξευσε ρουκέτες προς το έδαφός του.

