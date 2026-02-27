Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν (Viktor Orbán), έχει θέσει τη σύγκρουσή του με την Ουκρανία στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας, κατηγορώντας το Κίεβο ότι επιχειρεί να προκαλέσει ενεργειακή κρίση στη χώρα του.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο Όρμπαν κλιμάκωσε τη ρητορική του, δηλώνοντας ότι η μη επανέναρξη των παραδόσεων πετρελαίου μέσω αγωγού ισοδυναμεί με επίθεση κατά της Ουγγαρίας. Παράλληλα, απείλησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένκσι (Volodymyr Zelensky), με σειρά αντιποίνων.

«Οι Ουκρανοί έχουν διεισδύσει στην ουγγρική πολιτική», δήλωσε. Προειδοποίησε ότι θα μπλοκάρει δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, εάν δεν αποκατασταθούν οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά («Φιλία»).

Τον περασμένο μήνα, ρωσικό drone έπληξε τον αγωγό σε ουκρανικό έδαφος, προκαλώντας διακοπή στις παραδόσεις. Η Ουκρανία επιρρίπτει την ευθύνη στη Ρωσία και δηλώνει ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της ζημιάς και την επανέναρξη της ροής.

Ο Όρμπαν, που έχει επανειλημμένα προβάλει τις σχέσεις του με τη Μόσχα και τη σημασία του φθηνού ρωσικού πετρελαίου για την ουγγρική οικονομία, κατηγορεί το Κίεβο ότι καθυστερεί σκόπιμα την αποκατάσταση των εξαγωγών για πολιτικούς λόγους. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η Ουκρανία, όπως και οι πολιτικοί του αντίπαλοι, τους οποίους χαρακτηρίζει «ανδρείκελα του Κιέβου», επιδιώκει να σύρει την Ουγγαρία στον πόλεμο.

Η επιθετική ρητορική του Όρμπαν εντείνεται καθώς τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις υποχωρούν ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Δημοσκόπηση αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι το κόμμα του, Fidesz, υπολείπεται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των αποφασισμένων ψηφοφόρων από το κόμμα Tisza, υπό την ηγεσία του πρώην συμμάχου του Όρμπαν, Péter Magyar.

Ο Όρμπαν, που επιδιώκει πέμπτη θητεία στην εξουσία, διατηρούσε για χρόνια υψηλή δημοτικότητα, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως υπερασπιστή του ουγγρικού πατριωτισμού απέναντι στους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών». Έχει επίσης επιδιώξει προσέγγιση με τον πρόεδρο Donald Trump, υιοθετώντας συνθήματα περί ενίσχυσης των παραδοσιακών αξιών και «Make Hungary Great Again».

Ωστόσο, η ικανοποίηση των ψηφοφόρων έχει μειωθεί αισθητά τον τελευταίο χρόνο. Η οικονομία παρουσιάζει μηδενική ή οριακή ανάπτυξη, το βιοτικό επίπεδο έχει υποχωρήσει, ενώ οι επενδύσεις έχουν περιοριστεί εν μέσω εκτεταμένων καταγγελιών για διαφθορά.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Όρμπαν επιχειρεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα. Όπως σημειώνει ο Péter Kreko, διευθυντής του ινστιτούτου Political Capital στη Βουδαπέστη, η επίκληση στον πατριωτισμό και η κινδυνολογία αποτελούν διαχρονικά εργαλεία του Ούγγρου πρωθυπουργού, «αλλά σπάνια έχουμε δει προεκλογική εκστρατεία με τόσο άμεσες απειλές πολέμου».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Όρμπαν κατηγόρησε εκ νέου την Ουκρανία ότι σχεδιάζει περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ουγγαρίας. Συγκάλεσε το Συμβούλιο Άμυνας της χώρας και διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτών και εξοπλισμού γύρω από κρίσιμες υποδομές, καθώς και την ενίσχυση της αστυνόμευσης σε μονάδες παραγωγής και διανομής ενέργειας.

Ο Péter Magyar κατηγόρησε τον Όρμπαν για «κινδυνολογία και σπορά πανικού», καλώντας τον να κοινοποιήσει τυχόν αξιόπιστες πληροφορίες για απειλές ασφαλείας τόσο στην αντιπολίτευση όσο και στο ΝΑΤΟ.

Ο αγωγός Ντρουζμπά μετέφερε επί δεκαετίες ρωσικό πετρέλαιο προς τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και τις χώρες του ανατολικού μπλοκ. Οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ έχουν μειωθεί δραστικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ωστόσο η Ουγγαρία και η Σλοβακία εξακολουθούν να τον χρησιμοποιούν.

Η Σλοβακία συντάχθηκε με τις διαμαρτυρίες του Όρμπαν και ανέστειλε προσωρινά τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία ως αντίποινα.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται καθώς η Ουκρανία βγαίνει από έναν από τους δυσκολότερους χειμώνες του πολέμου. Ρωσικές επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο άφησαν εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Ωστόσο, με την άνοδο της θερμοκρασίας, η ουκρανική εταιρεία ηλεκτρισμού Ukrenergo ανακοίνωσε ότι η διακοπή των εισαγωγών από τη Σλοβακία δεν έχει επηρεάσει συνολικά την ενεργειακή κατάσταση της χώρας.

Πηγή: skai.gr

