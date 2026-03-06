Σαν από θαύμα σώθηκαν οι κάτοικοι δύο σπιτιών σε προάστιο του Φοίνιξ, στην Αριζόνα, όταν ξαφνικά συνετρίβη στη σκεπή και στις αυλές τους ένα ελαφρύ, εκπαιδευτικό αεροπλάνο.

Κάμερα κατέγραψε την στιγμή που το μικρό αεροσκάφος πέφτει πάνω στα σπίτια. Κατά την πρόσκρουση, το ένα φτερό έμεινε πάνω στην στέγη του ενός σπιτιού ενώ η άτρακτος έπεσε στην πίσω αυλή του διπλανού σπιτιού, δίπλα στην πισίνα.

Κομμάτια του αεροπλάνου διασκορπίστηκαν σε όλη τη γειτονιά, ενώ τα δύο σπίτια υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές.

✈️ Small plane crashes into homes in Phoenix: wing left on roof, fuselage lands in backyard



After hitting a house, the light aircraft lost a wing, then continued forward and crashed into a backyard near a swimming pool. Debris was scattered across the neighborhood.



A student… pic.twitter.com/MuaheSzliM — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2026

Ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος πιλότος υπέστησαν μικροτραυματισμούς και εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως επίσης και ένας κάτοικος.

Πρώτες αναφορές λένε ότι το πλήρωμα προσπαθούσε να επιστρέψει στο Αεροδρόμιο Deer Valley λόγω τεχνικής βλάβης, αλλά απέτυχε να φτάσει στον διάδρομο προσγείωσης.

Πηγή: skai.gr

