«Μπορεί και να τηλεφωνήσω στον Πούτιν, πρέπει να συναντηθούμε» λέει ο Τραμπ

Το ενδεχόμενο να τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ώστε να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One κατά την αναχώρησή του από το Άμπου Ντάμπι.

«Πρέπει να συναντηθούμε. Αυτός και εγώ θα συναντηθούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Νομίζω ότι θα το λύσουμε, ή ίσως και όχι, αλλά τουλάχιστον θα το ξέρουμε. Και αν δεν το λύσουμε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον».

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν «μόλις μπορέσουμε να το κανονίσουμε», καθώς ξεκινούν σήμερα το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη τριμερείς συνομιλίες με εκπροσώπους από την Ουκρανία, τη Ρωσία και την Τουρκία.

Ο πρόεδρος επανέλαβε ότι δεν εξεπλάγη από την απόφαση του Πούτιν να μην συμμετάσχει στις συνομιλίες που πραγματοποιούνται την Παρασκευή στην Τουρκία. Ο Πούτιν δεν ήθελε να πάει επειδή δεν είναι εκεί, είπε ο κ. Τραμπ.

Οι συναντήσεις μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών ξεκίνησαν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, αλλά υπάρχουν ελάχιστες προσδοκίες για κάποια σημαντική πρόοδο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα έχει συνάντηση με τον Πούτιν, «μόλις μπορέσουμε να την κανονίσουμε».

