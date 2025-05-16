Ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΠΔ), Καρίμ Καν, τέθηκε σε διοικητική άδεια εν μέσω έρευνας για κατηγορίες που αφορούν σε σεξουαλικά αδικήματα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ειδικότερα, πηγές του δικαστηρίου ανέφεραν στο Reuters ότι ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Καν, αποσύρθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του, καθώς η έρευνα για φερόμενες σεξουαλικές παραβάσεις από ερευνητές των Ηνωμένων Εθνών πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

Αναμένεται ανακοίνωση αργότερα την Παρασκευή, με την οποία θα γνωστοποιείται ότι ο Καν τίθεται σε διοικητική άδεια, σύμφωνα με πηγή από το γραφείο του εισαγγελέα.

Ο Καρίμ Καν, ο οποίος είναι επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2021, κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη βοηθό του σε σεξουαλική πράξη σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το περιστατικό διερευνάται στο πλαίσιο μιας φερόμενης επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς, που περιλαμβάνει ακατάλληλη σωματική επαφή, παρενόχληση και εξαναγκασμό σε σεξουαλική συνεύρεση εκ μέρους του Καν, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα.

Η βοηθός, δικηγόρος από τη Μαλαισία, 30 χρόνων, κατέθεσε ότι ο Καν την εξανάγκασε επανειλημμένα σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της κατά τη διάρκεια αποστολών στη Νέα Υόρκη, την Κολομβία, το Κονγκό, το Τσαντ και το Παρίσι, καθώς και στην κατοικία του στη Χάγη, σύμφωνα με την κατάθεσή της που επικαλείται το αμερικανικό μέσο.

Πηγή: skai.gr

