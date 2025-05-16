Ο Πάπας Λέων προσφέρθηκε να μεσολαβήσει μεταξύ Κιέβου και Μόσχας προκειμένου να βοηθήσει ώστε να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το ιταλικό δίκτυο ενημέρωσης RAI, επικαλούμενο τον υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν.
Ο Παρολίν δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Πάπας θα μπορούσε να φιλοξενήσει στο Βατικανό μια συνάντηση μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, ώστε να συναντηθούν και «τουλάχιστον να μιλήσουν» μεταξύ τους, ανέφερε το RAI.
Η Αγία Έδρα θα μπορούσε να είναι ένα «πολύ κατάλληλο μέρος», πρόσθεσε ο Παρολίν.
Ο Πάπας Λέων δήλωσε την Παρασκευή ότι «η Αγία Έδρα είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει ώστε να έρθουν οι εχθροί πιο κοντά, πρόσωπο με πρόσωπο, να μιλήσουν μεταξύ τους, ώστε οι λαοί παντού να μπορέσουν να βρουν ξανά την ελπίδα και να ανακτήσουν την αξιοπρέπεια που τους αξίζει, την αξιοπρέπεια της ειρήνης».
