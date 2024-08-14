«Ουδέτερη ζώνη» θέλει η Ουκρανία στο Κουρσκ

Η Ουκρανία θέλει να δημιουργήσει μια «ουδέτερη ζώνη» στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση στις 6 Αυγούστου, με στόχο να προστατευθούν οι κάτοικοι της μεθορίου από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, ανακοίνωσε ένας Ουκρανός υπουργός.

«Η δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης στην περιοχή του Κουρσκ είναι ένα μέτρο που έχει ως στόχο να προστατευθούν οι μεθοριακές κοινότητες από τους καθημερινούς βομβαρδισμούς του εχθρού» ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

«Οι κάτοικοι των κοινοτήτων που βρίσκονται στη ζώνη της αμυντικής επιχείρησης εγκαταλείφθηκαν από τη Ρωσία» και στερούνται «και τα πιο στοιχειώδη αγαθά» πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Κλιμένκο, είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για να τους παρασχεθούν τρόφιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα και άλλα προϊόντα υγιεινής.

Σχεδόν ταυτόχρονα η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ ανακοίνωσε το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων στην περιοχή αυτή απ’ όπου δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έφυγαν για να γλιτώσουν. «Οι στρατιωτικές δυνάμεις μας προβλέπουν (…) να ανοίξουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση των αμάχων, τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς την Ουκρανία», ανέφερε.

Από τις 6 Αυγούστου, οι ουκρανικές δυνάμεις διείσδυσαν στο Κουρσκ και κατέλαβαν εδάφη στη μεθόριο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διείσδυση ξένου στρατού στο ρωσικό έδαφος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από την πλευρά του, ο ρωσικός στρατός ανακοινώνει σχεδόν καθημερινά ότι οι ουκρανικές απόπειρες διείσδυσης απέτυχαν και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τις δυνάμεις του να «εκδιώξουν» τους Ουκρανούς από το ρωσικό έδαφος.

Λόγω των μαχών έχουν φύγει από την περιοχή δεκάδες χιλιάδες άμαχοι και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

