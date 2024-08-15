Ο κυβερνήτης της πολιτείας Νιου Τζέρζι, Φιλ Μέρφι, θα ονομάσει τον πρώην προσωπάρχη του, Τζορτζ Χέλμι αντικαταστάτη του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, που αναμένεται να παραιτηθεί από την αμερικανική άνω Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την πρόσφατη καταδίκη του για διαφθορά, ανέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα New Jersey Globe.

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης αναμένεται να προτείνει στον κ. Χέλμι τη θέση σήμερα και να ανακοινώσει ποιον επέλεξε αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γκλόουμπ, η οποία δεν διευκρίνισε τις πηγές της.

Το γραφείο του κ. Μέρφι δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία.

Ο κ. Χέλμι, σήμερα στέλεχος εταιρείας του τομέα της υγείας, ήταν προσωπάρχης του κυβερνήτη Μέρφι ως τον Οκτώβριο κι έχει διατελέσει συνεργάτης του γερουσιαστή Κόρι Μπούκερ.

Ο Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος αντιπροσώπευσε το Νιου Τζέρζι στη Γερουσία από το 2006 αδιαλείπτως, ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι θα παραιτηθεί την 20ή Αυγούστου, μετά την καταδίκη του από τη δικαιοσύνη για διαφθορά.

Σύμφωνα με τη Wikipedia, ο Χέλμι έχει γεννηθεί στο Νιου Τζέρζι στις 27 Οκτωβρίου 1979. Έχει πτυχίο Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Rutgers και μεταπτυχιακό στα οικονομικά και το μάνατζμεντ από το Χάρβαρντ. Είναι Αμερικανός κόπτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

