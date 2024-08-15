Η Κίνα κάνει πιο εύκολο τον γάμο και πιο δύσκολο το διαζύγιο

Η Κίνα προχώρησε σε αναθεώρηση νομοσχεδίου που θα καταστήσει πιο εύκολη τη δήλωση του γάμου για τα ζευγάρια και δυσκολότερη τη διαδικασία διαζυγίου, κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει αναχθεί σε κορυφαίο θέμα σήμερα στο Διαδίκτυο.

Το προσχέδιο, με στόχο να οικοδομηθεί «κοινωνία φιλική προς την οικογένεια», τέθηκε αυτή την εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση από το κινεζικό υπουργείο Πολιτικών Υποθέσεων. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους στο υπουργείο έως τις 11 Σεπτεμβρίου.

Οι αρχές προσπαθούν να ενθαρρύνουν νεαρά ζευγάρια να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά, καθώς ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται για δύο συναπτά έτη.

Ο προτεινόμενος νόμος αίρει τους γεωγραφικούς περιορισμούς για τον γάμο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι γάμοι τελούνται σε τοποθεσίες στο ληξιαρχείο των οποίων είναι εγγεγραμμένο κάθε ζευγάρι.

Τα διαζύγια θα υπόκεινται σε περίοδο επανεξέτασης 30 ημερών, κατά την οποία εάν ο ένας από τους συζύγους δεν θέλει να χωρίσει, το ζευγάρι μπορεί να αποσύρει την αίτηση, τερματίζοντας τη διαδικασία.

«Είναι εύκολο να παντρευτείς αλλά δύσκολο να χωρίσεις. Τι ανόητος κανόνας», έγραψε χρήστης στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες «like».

Το νομοσχέδιο έχει στόχο να «προωθήσει τη σημασία του γάμου και της οικογένειας», να περιορίσει τα αυθόρμητα διαζύγια, να στηρίξει την κοινωνική σταθερότητα και να προστατεύσει καλύτερα τα νόμιμα δικαιώματα των εμπλεκόμενων πλευρών, δήλωσε στην εφημερίδα Global Times ο Τζιανγκ Τσουανμπάο, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μελετών για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη στο πανεπιστήμιο Σι’αν Τζιαοτόνγκ.

Ο αριθμός των ζευγαριών στην Κίνα που παντρεύτηκαν το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς μειώθηκε κατά 498.000 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, στα 3,43 εκατ., το χαμηλότερο από το 2013, καθώς ολοένα περισσότεροι νέοι αναβάλλουν τον γάμο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Ο γάμος θεωρείται τυπικά προαπαιτούμενο για την απόκτηση παιδιών, καθώς στη χώρα ισχύουν διάφοροι νόμοι και πολιτικές, όπως αυτή που απαιτεί από τους γονείς να καταθέτουν πιστοποιητικό γάμου για να δηλώσουν το παιδί τους στις ληξιαρχικές αρχές ώστε να λαμβάνουν επιδόματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

