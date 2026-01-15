Τα κράτη μέλη συνέχισαν να στηρίζουν τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ

Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις του 2025, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα, το 2024 τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) δαπάνησαν το 90% των κρατικών τους ενισχύσεων για τη στήριξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας παρέμειναν στο επίκεντρο των βασικών στόχων για τις κρατικές ενισχύσεις, απορροφώντας 68,82 δισ. ευρώ ή το 45% των κρατικών ενισχύσεων για τις προτεραιότητες της ΕΕ. Σε μια στρατηγική στροφή προς τη βιωσιμότητα, τα κράτη μέλη εστίασαν περισσότερο στις ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας. Από όλες τις ενισχύσεις που δαπανήθηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, οι κρατικές ενισχύσεις για προσπάθειες απανθρακοποίησης ανήλθαν συνολικά σε 30,45 δισ. ευρώ. Οι ενισχύσεις για την παραγωγή ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ανήλθαν σε 27,31 δισ. ευρώ το 2024.

Η Τερέσα Ριμπέρα, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, δήλωσε σχετικά: «Η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας παρέμειναν στο επίκεντρο των δαπανών για κρατικές ενισχύσεις το 2024, παράλληλα με την έρευνα και την ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας την τάση που παρατηρήθηκε το 2023. Αυτό δείχνει ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να στηρίζουν την καθαρή μετάβαση, διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη της απανθρακοποίησης και της ψηφιακής καινοτομίας φθάνουν στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι το μέσο συγκριτικής αξιολόγησης της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις.

