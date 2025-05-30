Τρεις συλλήψεις για εισβολή στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Λιβύης

Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν για την φερόμενη εισβολή στα κεντρικά γραφεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Λιβύης στην Τρίπολη, δήλωσε την Πέμπτη ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, μια ημέρα αφότου η αντίπαλη κυβέρνηση στα ανατολικά απείλησε να κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας σε πετρελαιοπηγές και λιμάνια επικαλούμενη επιθέσεις στην εταιρεία.

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (National Oil Corporation – NOC) εδρεύει στην Τρίπολη υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Η παράλληλη κυβέρνηση στη Βεγγάζη στα ανατολικά δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, αλλά τα περισσότερα πετρελαιοπηγεία στη μεγάλη χώρα παραγωγής πετρελαίου βρίσκονται υπό τον έλεγχο του στρατιωτικού ηγέτη της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η NOC είχε αρνηθεί προηγουμένως ότι τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας της δέχτηκαν επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς ψευδή» και επικαλούμενη τον υπηρεσιακό πρόεδρό της ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν «τίποτα περισσότερο από μια περιορισμένη προσωπική διαμάχη που έγινε στον χώρο υποδοχής».

Ωστόσο, η κυβέρνηση στα ανατολικά έχει απειλήσει να μεταφέρει προσωρινά την έδρα της NOC σε «ασφαλείς πόλεις» όπως το Ρας Λανούφ και η Μπρέγκα, τις οποίες ελέγχει.

«Η εισαγγελία εξέτασε τα αποδεικτικά στοιχεία της εισβολής στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, επιθεώρησε τον τόπο του συμβάντος, εξέτασε το βίντεο που καταγράφηκε τη στιγμή του συμβάντος και άκουσε τις καταθέσεις των παρευρισκομένων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο γενικός εισαγγελέας.

Οι τρεις ύποπτοι παραδόθηκαν από το υπουργείο Άμυνας, το οποίο κλήθηκε «να συλλάβει τους υπόλοιπους που συνέβαλαν στο περιστατικό», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας.

Η εθνική παραγωγή αργού πετρελαίου τις τελευταίες 24 ώρες έφτασε τα 1.389.055 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με την NOC την Τετάρτη, σε κανονικά δηλαδή επίπεδα.

Η παραγωγή πετρελαίου της Λιβύης έχει υποστεί επανειλημμένες διαταραχές στη χαοτική δεκαετία από το 2014, όταν η χώρα διχάστηκε μεταξύ δύο αντίπαλων αρχών στην ανατολή και τη δύση μετά την εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ και η οποία ανέτρεψε τον Μουαμάρ Καντάφι το 2011.

