«Χωρίς τον Μασκ δεν υπάρχει DOGE», λέει υπάλληλος - «Η υπηρεσία θα συνεχίσει κανονικά το έργο της», λέει ο Μπέσεντ

Χωρίς τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ, η Υπηρεσία Αποδοτικότητας της κυβέρνησης (DOGE) είναι πιθανό να καταρρεύσει, δήλωσε πρώην στέλεχος της ομάδας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι τερματίζει τη θητεία του ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος, αλλά δήλωσε ότι η DOGE θα συνεχίσει χωρίς αυτόν. Η DOGE έχει επιβλέψει μειώσεις στις δαπάνες της κυβέρνησης και περικοπές θέσεων εργασίας σε σχεδόν κάθε ομοσπονδιακή υπηρεσία, στο πλαίσιο των προσπαθειών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναδιαρθρώσει την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία.

Ωστόσο, ο μηχανικός λογισμικού Σαχίλ Λαβίνγκια, ο οποίος εργάστηκε για σχεδόν δύο μήνες με την ομάδα τεχνολόγων του Μασκ, δήλωσε ότι αναμένει ότι η DOGE θα «εξαφανιστεί» γρήγορα.

Με δήλωσή του στο Reuters, ο Λαβίνγκια εξέφρασε την άποψη ότι η DOGE «θα πεθάνει ξαφνικά». «Ένα μεγάλο μέρος της ελκυστικότητας και της γοητείας του ήταν ο Ίλον». Πιστεύει ότι οι υπάλληλοι «θα σταματήσουν να εμφανίζονται στη δουλειά. Είναι σαν παιδιά που εντάσσονται σε μια νεοσύστατη επιχείρηση που κλείνει σε τέσσερις μήνες». Αυτό θα αποτελούσε ένα αξιοσημείωτο τέλος για την DOGE.

Ο υπεύθυνος της DOGE, Ίλον Μασκ, αρχικά είχε δεσμευτεί ότι θα μείωνε τις ομοσπονδιακές δαπάνες κατά 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τελικά, η DOGE εκτιμά ότι οι προσπάθειές της έχουν εξοικονομήσει περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής ενώ οι καταμετρήσεις του ομίλου είναι γεμάτες λάθη.

Ο Λαβίνγκια, ο 32χρονος ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας δημιουργών Gumroad, δήλωσε ότι προσλήφθηκε από την DOGE μετά από προσωπική επαφή και εντάχθηκε στην ομάδα τον Μάρτιο.

Ενώ είπε ότι ήταν περήφανος για ορισμένα επιτεύγματα της Υπηρεσίας, όπως οι παρεμβάσεις στο Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων, ο εκσυγχρονισμός του εσωτερικού chatbot τεχνητής νοημοσύνης και άλλα, είπε ότι συχνά δεν ήταν σίγουρος για την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η DOGE εργάζεται με ταχείς ρυθμούς για την εξάλειψη της σπατάλης, της απάτης και της κατάχρησης και για τη δημιουργία εξοικονομήσεων για τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Ο Λαβίνγκια δήλωσε ότι ο Στιβ Ντέιβις, πρόεδρος της επιχείρησης σηράγγων του Μασκ, της Boring Company, διηύθυνε τις καθημερινές δραστηριότητες, ενώ ο τουρκικής καταγωγής επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων Μπαρίς Άκις βοήθησε στην πρόσληψη προσωπικού της DOGE και στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

Όταν έφταναν οι οδηγίες, συνήθως κοινοποιούνταν μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή μικρών συνομιλιών στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal, και συνήθως διαγραφόταν αυτόματα σε μία ημέρα.

Σύμφωνα με τον Λαβίνγκια, κάποιες από τις οδηγίες περιελάμβαναν την επιτάχυνση των μαζικών απολύσεων στην Υπηρεσία Βετεράνων (VA), τη δεύτερη μεγαλύτερη υπηρεσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η μόνη φορά που συνάντησε τον Μασκ, είπε ο Λαβίνγκια, ήταν σε μια συνάντηση με όλα τα μέλη του προσωπικού τον Μάρτιο, στην οποία, όπως εκτίμησε, συμμετείχαν μεταξύ 40 και 60 συνάδελφοι της DOGE.

Στη συνάντηση εκείνη ο Λαβίνγκια ρώτησε αν θα μπορούσαν να μεταδίδουν ζωντανά τις συνεδριάσεις της DOGE για λόγους διαφάνειας.

«Ο Ίλον είπε: Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα». Στη συνέχεια, του είπε: «Ίσως να τις ηχογραφούμε εκ των προτέρων για λόγους ασφαλείας».

Η Λαβίνγκια είπε ότι δεν έλαβε ποτέ απάντηση.

Στις αρχές Μαΐου, αφού μίλησε στο μέσο ενημέρωσης Fast Company σχετικά με την εργασία του στο DOGE, ο Λαβίνγκια δήλωσε ότι η πρόσβαση στον υπολογιστή του ανακλήθηκε, κάτι που ισοδυναμούσε με απόλυση. Είπε ότι ο Μασκ και οι επικεφαλής της ομάδας δεν του είπαν ποτέ ρητά ότι δεν πρέπει να μιλάει σε δημοσιογράφους.

«Οι μέρες μου ως εργαζόμενος της DOGE τελείωσαν», έγραψε ο Λαβίνγκια σε ένα blog σχολιάζοντας την εμπειρία του στην Υπηρεσία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ έκανε «πολύ σημαντικό έργο» τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης Τραμπ και προέβλεψε ότι η εξοικονόμηση από τη δουλειά του Μασκ στην Υπηρεσία Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE) θα συνεχιστεί.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο Fox News ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει προσλάβει αρκετά μέλη της ανεπίσημης ομάδας της DOGE του Μασκ ως υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εργάζονται για «την αντιμετώπιση τη σπατάλης, την απάτης και της κατάχρησης».

«Επομένως, η DOGE δεν πρόκειται να τελειώσει με τον Ίλον», δήλωσε ο Μπέσεντ μια ημέρα αφότου ο Μασκ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση Τραμπ. «Είναι ένας τρόπος για τη μείωση του κόστους και επίσης ένας τρόπος για να γίνει η κυβέρνηση πιο παραγωγική και πιο αποτελεσματική. Επομένως, θα περίμενα ότι η DOGE, η οποία έχει ήδη κάνει τις αρχικές περικοπές, θα συνεχίσει από εδώ και πέρα κανονικά το έργο της».

